金門政壇震撼彈！洪成發涉圖利遭聲押 陳玉珍發聲相信他不會涉貪

國民黨金門縣資深議員洪成發涉嫌違反政府採購法及貪汙治罪條例圖利等案件，遭檢方聲請羈押禁見，引發地方政壇與鄉親關注。中國國民黨金門縣黨部今天發表聲明表示，對案件發展高度重視，呼籲司法機關秉持客觀、公正、毋枉毋縱原則，盡速釐清案情真相。

兼任國民黨金門縣黨部主委的立委陳玉珍表示，洪成發長年深耕地方，歷任烈嶼鄉長、鄉民代表及多屆縣議員，基層服務經驗豐富，在烈嶼地區具有相當影響力；多年來無論地方建設、民生議題或鄉親陳情案件，均積極投入，深獲地方支持與肯定。

陳玉珍指出，洪成發除問政之外，平日更熱心公益，長期投入地方公眾事務、教育社團及宗教宮廟活動，經常捐助學校、社區發展協會及宗祠廟宇等公益團體，對地方建設與社會公益不遺餘力，深受各界敬重。

她表示，洪成發議員長期關心烈嶼鄉交通建設及地方發展議題，任內多次針對交通改善、離島建設及城鄉均衡發展提出建言與爭取資源，致力縮短城鄉差距，提升鄉親生活品質，其努力有目共睹。

陳玉珍強調，洪成發議員長年熱心公益、慷慨解囊，無論地方建設、公益慈善或急難救助，總是出錢出力、義不容辭，在地方鄉親心中是一位公認的大善人。她相信洪成發議員的人格操守與服務熱忱，絕不會有涉貪圖利之情事。

陳玉珍也呼籲，案件既已進入司法程序，應尊重司法調查，但也期待檢調及司法機關秉持廉明、公正、客觀立場，依法辦理，保障當事人合法權益與程序正義，讓案件早日水落石出，還給社會大眾一個清楚交代，也讓真相得以昭然於世。

國民黨金門縣黨部表示，將持續關注案件後續發展，並期盼社會各界以理性、客觀態度看待案件，在司法未有最終判決前，應尊重無罪推定原則，共同維護司法公信力與社會安定。