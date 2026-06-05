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日菲啟動EEZ談判 藍籲政府重申主權綠稱將表達立場

中央社／ 台北5日電

針對日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，國民黨團今天呼籲外交部應發表聲明重申主權，並爭取加入談判。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，外交部對日菲有進行交涉，針對涉及主權事項，政府會表達立場。

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。林佳龍4日表示，日菲啟動EEZ談判有助區域和平穩定，此舉是針對中國，對台灣沒有國際法上的約束力，台灣的國家利益不會受到損害。少數人扭曲問題、轉移焦點，是讓中國得利。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、副書記長黃建賓，以及國民黨立委羅智強等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，批評外交部長林佳龍卑躬屈膝，逢日菲就軟。

林沛祥指出，令人遺憾的是，面對可能牽動台灣海洋權益的重要發展，外交部第一時間的反應，不是向民眾說明風險，也不是向國際社會表達台灣的立場，而是搶先跟民眾保證「不會有任何影響」。林佳龍公開表示，日菲談判不影響台灣漁民權益，也不影響台灣的國家利益。

林沛祥表示，問題是，截至目前為止，日本政府從未公開保證台灣漁民權益不受影響，菲律賓政府也未公開承諾未來台灣海洋資源開發權不受任何限制。而最積極向台灣人保證不會有事的，卻是中華民國外交部長林佳龍。

許宇甄表示，國民黨團要向賴政府提出嚴正要求，首先，外交部必須立即發表聲明，重申中華民國在相關海域的主權及專屬經濟海域的權力，絕不接受任何將台灣排除在外的談判結果。第2，政府必須立即爭取加入或啟動與日菲兩國的多邊海洋邊界協商，捍衛台灣在重疊海域的法律地位。第3，海巡署必須立刻實施護漁專案。

許宇甄指出，國家主權不容退讓，漁權不是外交奉獻的祭品。如果林佳龍無法捍衛台灣主權，捍衛台灣人民、漁民的權益，就請知所進退。

針對日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，藍營抨擊政府喪權辱國，在野陣營要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告等議題，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄在立法院受訪表示，關於鄰國間專屬經濟海域重疊部分，國際上怎麼處理就按照該方式處理，而國際上其實都是擱置爭議，針對高度重疊部分就共同開發、簽訂協定。

莊瑞雄說，台灣不是路人甲，外交部有對日本、菲律賓進行交涉，因此政府針對涉及主權的事項，該表達立場的都會表達，也期待政府可以有更強硬的立場。

民進黨團副幹事長沈伯洋受訪提及，若按照維也納條約法公約，兩國在討論時，對第三國沒有直接的約束力，因此台灣除了要嚴正表達立場，更要慎防中國藉機吃豆腐，例如中國趁機把台灣變成內國等。

外交部 林佳龍 林沛祥

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