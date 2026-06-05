水獺媽媽變水軍媽媽？ 呂家愷批蘇巧慧護航側翼網軍

針對民進黨立委蘇巧慧今天澄清「沒有授意側翼攻擊」的言論，國民黨新北市議員呂家愷今天發表嚴正聲明，痛批蘇巧慧的說法根本是「此地無銀三百兩」。呂家愷指出，每當綠營側翼在網路上發動鋪天蓋地的抹黑、造謠，甚至連基本事實都搞錯時，民進黨高層往往一邊享受著政治紅利，一邊又假裝無辜切割，化身形象包裝精美的「水獺媽媽」，根本是護航抹黑、縱容網軍的「水軍媽媽」。

新北市議員呂家愷說明，從過去選舉到去年大罷免時期，民進黨長期以來運用側翼、網軍在網路政治出征、帶風向，早已是「全民皆知」的公開秘密。近期包括民進黨議員戴瑋姍等人接連翻車，被揭發連基礎歷史事實都能公然造謠，綠營網路側翼集體發動一條龍式的攻擊，蘇巧慧委員身為民進黨要角，此時跳出來「澄清」沒有授意，非但無法說服大眾，反而更像是在為這些失控的綠營網軍開脫護航。

呂家愷痛批，蘇巧慧委員平時自詡形象清新，一旦遇到黨內同志與側翼嚴重造謠、傷害社會公信力時，卻只會雙標護航、推諉卸責。這讓新北市民不禁質疑，「水獺媽媽」怎麼一到了選舉，就變成縱容綠營網軍、抹黑對手的「水軍媽媽？」

呂家愷強調，新北市需要的不是一個只會玩弄兩手策略、一邊放任側翼抹黑、一邊搖手喊冤的政治政客。市民的眼睛是雪亮的，綠營這種「側翼造謠被抓包、高層急切割」的套路早就被看破手腳。

呂家愷呼籲蘇巧慧及其團隊，停止用這種低劣的政治操弄來羞辱新北市民的智慧，與其急著幫側翼洗白、切割，不如站出來大方譴責黨內民代及綠營側翼等人的不實言論，還給新北市民一個乾淨、理性且回歸市政焦點的優質選舉環境。