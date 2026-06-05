張雅屏：統獨是假議題 應建構兩岸從停火走向停戰的和平框架

兩岸溝通幾乎中斷。國民黨考紀會主委張雅屏今日表示，依憲法架構，統獨是政治動員的假議題。回顧歷史，「九二共識、兩岸一中」是維繫和平、避免戰爭的關鍵。台海真正的選擇不是統獨，而是要在共同政治基礎上，建構由「停火走向停戰」的兩岸和平框架。

張雅屏表示，近期民調顯示，台灣社會支持「維持現狀」的比例仍超過半數。然而，從歷史脈絡來看，現狀從未固定不變，而是歷經了戰爭、軍事對峙、和解交流到再度對立。表明國人所謂的「維持現狀」，本質上並非追求某種政治論述，而是渴望維持「和平」。

張雅屏表示，1991年中華民國終止「動員戡亂時期」，僅是片面停止內戰狀態，兩岸至今從未簽署正式停戰協議，實質上處於「停火未停戰」的內戰餘緒特殊狀態。過去20多年的和平，並非自然形成，而是在特定政治基礎上維繫出來的成果。

張雅屏指出，今天台灣社會最常被操作的「統獨」議題，若回到「中華民國憲法」本身來看，其實是被高度政治化的假議題。現行憲法及增修條文所規範的，本就是一個中國架構下的兩岸關係，明定「大陸地區」與「台灣地區」同屬一個國家。因此，憲法架構下並不存在法理台獨、「一邊一國」或「兩個中國」，這些絕非維持現狀的基礎。

張雅屏表示，兩岸在1990年代之後能逐步重啟交流，關鍵在於找到了一套能擱置主權爭議的政治安排即「九二共識」（兩岸同屬一中，對其政治內涵保留各自表述空間）。這項安排讓雙方在不否定自身立場的前提下，承認彼此並非外國關係。

張雅屏表示，歷史驗證，「兩岸同屬一中」的核心功能在於維護和平。一旦否定此共同政治基礎，將兩岸關係推向國際主權對抗，過去建立的政治互信將不復存在，台海也將迅速回到1949年以來最危險的軍事對立道路。

張雅屏表示，當前兩岸真正需要解決的，不是誰消滅誰，而是如何結束內戰狀態。和平不應只是避免衝突，更應進一步邁向制度化，內容應包括建立兩岸常態化溝通機制；建立安全互信與危機管控機制；建立共同防災與安全通報機制；建立保障人民財產與生活方式延續機制；推動兩岸由「停火」走向「停戰」。

張雅屏表示，台海問題的核心從來不是統一或獨立。今日的東亞供應鏈、航運鏈與科技鏈已將全球緊密連結，台海若爆發衝突將沒有贏家。未來的兩岸和平框架，應進一步發展為連結美國、大陸與區域各國的「和平繁榮之鏈」，唯有兩岸願意展現和平誠意，華府願意放棄以台制華的零和思維，台灣才能在其中扮演橋樑而非戰場的角色。

張雅屏表示，歷史反覆證明，唯一被實踐且帶來長期和平紅利的道路，正是建立在憲法架構與九二共識基礎上的兩岸和平發展道路。