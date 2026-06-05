「無人機特別條例」遭退程序委員會 提案立委盼為產業解套

國防特別條例日前通過預算新台幣7,800億元版本，未納無人載具及相關產業發展預算。對此，民進黨立委鍾佳濱提出「無人載具產業創建特別條例」，原已列入5日院會議程草案，突被在野黨退回程序委員會。鍾佳濱解釋，該提案原是為無人機初期發展解套，讓台灣供應鏈有實際測試場域。

鍾佳濱表示，「無人載具產業創建特別條例」於2日程序委員會，列為今日議程草案，今卻遭在野黨聯手封殺，將該案退回程序委員會。他不解，就在兩天前，台中市長盧秀燕才說要將台中市打造為無人機產業大城市，台中立委楊瓊瓔、羅廷瑋也說要幫無人機產業做代言。

鍾佳濱提到，在野黨不同意的理由，是因為用了「特別條例」這四個字。然而，「特別條例」的用意，其實就是有期限性的，目的在排除來不及修法的其他「民用航空法」、「船舶法」，這些限制無人載具產業在初期發展所造成的桎梏，才能讓台灣供應鏈有實際的測試場域。

他指出，根據各財經媒體估值，無人載具產業2027年預估上看2,500億美金。近日絡繹不絕、來自美國的各大廠，都來台灣尋求跟台灣的無人載具產業形成供應鏈。昨天，台灣的工研院才跟美國的 Green UAS 洽談要在台灣發展無人載具的規格認證。

至於台灣有哪些地方在發展，鍾佳濱表示，單單北部就有164家，中部有57家，南部有45家。未來無人載具的產業發展，在世界一致看好的情況之下，台灣可以成為世界市場的供應鏈。但前提是，必須在關鍵時刻，這三、五年內，國內要成為供應鏈的一份子，並有能力做整機研發跟設計製造。

立委陳冠廷表示，民進黨團原本希望，藉由鍾佳濱提案，可採「軍民共用」的方式把無人載具產業發展補足。該條例對於經濟、農業、工業、消防的無人載具將增加投入，對於整體國家社會韌性、國防安全也會增加。提案時，也希望由經濟部主導、國防部協助發展無人載具。

陳冠廷提到，除了台中是未來生產無人載具的重要基地之一，嘉義當然也是，無人機產業從中彰投到雲嘉南地區是整個廊帶。如果在野黨認為此次提案不夠完備，請他們可以提出自己的版本，盡快振興無人機產業，台灣才有辦法去面對接下來的國際挑戰。