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藍白封殺無人機法案 鍾佳濱：令人難以理解

中央社／ 台北5日電

立法院會今天在藍白聯手下，封殺民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會，無法付委。鍾佳濱說，令人難以理解，藍白說要挺台灣無人機，台中市長盧秀燕還說要打造無人機產業大城市，卻聯手封殺提案，扼殺一個新的產業。

2日藍白聯手在立法院程序委員會將議程草案送交今天院會處理。院會上午進入報告事項議程時，民眾黨團提案，要求將鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案不予列案。

經表決，藍白以60票，力壓民進黨團49票，連同民進黨立委沈伯洋所提立委赴中應納管、行政院版財政收支劃分法等案，一同被封殺，退回程序委員會。

鍾佳濱在提案遭到封殺後，與民進黨團書記長范雲、共同提案人陳冠廷舉行記者會。

鍾佳濱指出，這樣的結果令人難以理解，尤其盧秀燕日前才公開表示，希望將台中打造為無人機產業重鎮，國民黨多位台中立委也頻頻表態支持無人機產業發展，最後卻由所屬政黨聯手封殺相關專法。

鍾佳濱說，全球無人載具產業正快速成長，多家美國企業近期陸續來台尋求供應鏈合作機會。目前無人載具產業發展仍受到空域、海域實測場域不足及法規限制，因此希望透過特別條例，在產業起步關鍵階段排除法規障礙，協助業者建立測試與發展環境。

陳冠廷表示，提出專法的初衷，除了促進經濟發展，也希望透過軍民共用模式，強化農業、工業、消防以及國防等各領域的無人載具應用，提升整體社會韌性與國防韌性。

陳冠廷說，先前立法院三讀的國防特別條例，並未納入政院版的無人載具及反制系統相關內容，因此期待藉由專法補足缺口，並由經濟部主導、國防部協力推動相關產業發展。如果藍白認為草案內容仍需調整，應儘速提出版本，共同推動。

陳冠廷表示，從國防到經濟領域，只要涉及無人載具議題，往往遭遇高度阻力，令人遺憾。

范雲說，對法案內容有不同意見，應讓法案完成一讀程序，進入立法院正式討論階段，再透過修正或提出對案競爭，而不是直接阻擋法案進入議程。她呼籲國民黨與民眾黨向社會交代，為何反對讓無人載具產業專法進入討論程序。

鍾佳濱 無人機 沈伯洋

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