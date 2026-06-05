快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

紐國會議員訪台後遭中國禁止入境 綠：干預他國外交

中央社／ 台北5日電

紐西蘭4名國會議員訪台後遭中國禁止入境，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，這是干預他國的外交，中國實在管太大了，而且這也再次提醒各界，中國就是一個威權獨裁國家。

紐西蘭媒體報導，紐西蘭4名國會議員5月訪問台灣後，中國禁止他們進入中國大陸、香港及澳門，期限為一年。紐西蘭外交部表示，議員訪台是慣例，與紐西蘭一中政策並不矛盾。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天在立法院議場前召開輿情回應記者會；范雲說，中國有名的跨境鎮壓或跨國鎮壓，不是只針對民進黨立委沈伯洋，現在只因為紐西蘭的國會議員對台灣比較友善、訪問台灣，便跨國要求道歉，這簡直是干預他國外交，因為這是紐西蘭的主權範圍，這也再次提醒各界，中國是威權獨裁國家。

媒體詢問，昨天是六四天安門事件37週年，前國民黨主席朱立倫提及，有些傷痛被時間掩蓋，有些記憶被刻意遺忘，但歷史真正的價值不在於記住仇恨，而在於守住教訓；國民黨主席鄭麗文卻沒有針對六四天安門事件37週年發聲。

范雲指出，還好國民黨內還有不同的聲音，如果所有國民黨人士都和鄭麗文一樣，不敢為六四發聲，還去跟獨裁者握手、主張一中，然後到美國也主張一中，國民黨在台灣可能會變成沒有人支持的政黨。

范雲也說，傳出國民黨遞案要向民主基金會申請鄭麗文訪美等相關經費，她作為民主基金會董事，絕對會繼續監督。

此外，海峽論壇大會6月13日將於廈門召開，陸委會昨天宣布，禁止中央機關、地方政府公務與公職人員參加海峽論壇相關活動。莊瑞雄說，海峽論壇的目的是促進統一、消滅中華民國，這樣的論壇不去也罷。

國會 澳門 范雲

延伸閱讀

4議員訪台後遭禁止入境 紐西蘭向中國表達關切

中國首次制裁紐西蘭國會訪台！北京要求致歉 紐議員強硬回應了

海峽論壇13日廈門登場 陸委會首禁地方政府參加

陸委會禁地方政府參加海峽論壇 綠委：當然反對要消滅中華民國的論壇

相關新聞

保證供電無虞 賴總統：邀請黃仁勳去台灣發電廠看一看

AI發展時代，台灣欲吸引外資投入讓關鍵供應鏈落地，供電穩定是繞不開的話題。賴清德總統接受非凡新聞專訪時說，歡迎輝達執行長黃仁勳下次訪台時，參觀台灣發電廠，也可以和台電董事長曾文生餐敘交流。

水獺媽媽變水軍媽媽？ 呂家愷批蘇巧慧護航側翼網軍

針對民進黨立委蘇巧慧今天澄清「沒有授意側翼攻擊」的言論，國民黨新北市議員呂家愷今天發表嚴正聲明，痛批蘇巧慧的說法根本是「此地無銀三百兩」。呂家愷指出，每當綠營側翼在網路上發動鋪天蓋地的抹黑、造謠，甚至連基本事實都搞錯時，民進黨高層往往一邊享受著政治紅利，一邊又假裝無辜切割，化身形象包裝精美的「水獺媽媽」，根本是護航抹黑、縱容網軍的「水軍媽媽」。

影／卓冠廷護妻 強調「政治不外乎人性」盼黃國昌好自為之

民眾黨主席黃國昌出書指稱，2018年時代力量在凱道前抗議時，戰友不見了，引起當時為時力立委洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷不滿，今天卓冠廷透過媒體群組發布影片表示，黃國昌從周三被揭露新書充滿不實、踐踏過去的戰友，成就自己的狀況之後，躲了兩天，躲在所有的側翼、黨部及所有的支持者後面，但卻還是沒有回答最關鍵的問題。

認了沒參加勞基法抗爭 王婉諭反嗆黃國昌：問A答B 轉移焦點

民眾黨主席黃國昌新書「向光前行」內容提及2018年時代力量反對勞修法抗爭，遭時力要求道歉、更正內容，黃今再嗆時力黨主席王婉諭當初根本沒參加勞基法抗爭。王婉諭稍早親上火線回應，「當年我確實沒有參與抗爭」，但她有義務查證事實，維護時代力量，還有參與抗爭夥伴的聲譽。

金門政壇震撼彈！洪成發涉圖利遭聲押 陳玉珍發聲相信他不會涉貪

國民黨金門縣資深議員洪成發涉嫌違反政府採購法及貪汙治罪條例圖利等案件，遭檢方聲請羈押禁見，引發地方政壇與鄉親關注。中國國民黨金門縣黨部今天發表聲明表示，對案件發展高度重視，呼籲司法機關秉持客觀、公正、毋枉毋縱原則，盡速釐清案情真相。

民眾黨分崩離析黃國昌該辭黨主席？ 黨內人士批假議題

民眾黨近期頻傳有人退黨，被形容是「走在分崩離析的路上」，現任黨主席黃國昌被指是罪魁禍首，黃國昌日前也發文稱近期的「退黨潮」，他個人難辭其咎。民眾黨內人士說，黃國昌有沒有「帶偏」民眾黨可以討論，但要黃國昌負責，甚至辭黨主席這件事是沒有必要討論的「假議題」。 而一名前民眾黨幕僚則點出，黃國昌為退黨潮「罪己」，關鍵其實只在眾多退黨者中的一個人身上……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。