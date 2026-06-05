紐國會議員訪台後遭中國禁止入境 綠：干預他國外交

紐西蘭4名國會議員訪台後遭中國禁止入境，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，這是干預他國的外交，中國實在管太大了，而且這也再次提醒各界，中國就是一個威權獨裁國家。

紐西蘭媒體報導，紐西蘭4名國會議員5月訪問台灣後，中國禁止他們進入中國大陸、香港及澳門，期限為一年。紐西蘭外交部表示，議員訪台是慣例，與紐西蘭一中政策並不矛盾。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天在立法院議場前召開輿情回應記者會；范雲說，中國有名的跨境鎮壓或跨國鎮壓，不是只針對民進黨立委沈伯洋，現在只因為紐西蘭的國會議員對台灣比較友善、訪問台灣，便跨國要求道歉，這簡直是干預他國外交，因為這是紐西蘭的主權範圍，這也再次提醒各界，中國是威權獨裁國家。

媒體詢問，昨天是六四天安門事件37週年，前國民黨主席朱立倫提及，有些傷痛被時間掩蓋，有些記憶被刻意遺忘，但歷史真正的價值不在於記住仇恨，而在於守住教訓；國民黨主席鄭麗文卻沒有針對六四天安門事件37週年發聲。

范雲指出，還好國民黨內還有不同的聲音，如果所有國民黨人士都和鄭麗文一樣，不敢為六四發聲，還去跟獨裁者握手、主張一中，然後到美國也主張一中，國民黨在台灣可能會變成沒有人支持的政黨。

范雲也說，傳出國民黨遞案要向民主基金會申請鄭麗文訪美等相關經費，她作為民主基金會董事，絕對會繼續監督。

此外，海峽論壇大會6月13日將於廈門召開，陸委會昨天宣布，禁止中央機關、地方政府公務與公職人員參加海峽論壇相關活動。莊瑞雄說，海峽論壇的目的是促進統一、消滅中華民國，這樣的論壇不去也罷。