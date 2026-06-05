日菲經濟海域談判未納台灣 立院邀卓揆報告逕付二讀

日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區(EEZ)及大陸礁層海洋邊界談判」，該談判劃界海域範圍與我國依法主張之200浬專屬經濟海域高度重疊，但日、菲兩國將台灣排除於談判之外。對此，立法院在野黨團提案邀行政院長卓榮泰專案報告，該案逕付二讀，交付黨團協商。

立法院國民黨團、民眾黨團提案指出，日本與菲律賓於2026年5月28日宣布啟動「專屬經濟區(EEZ)及大陸礁層海洋邊界談判」，該談判劃界海域範圍與我國依法主張之200浬專屬經濟海域高度重疊，然日、菲兩國竟將台灣排除於談判之外，形同剝奪我國海洋主權及漁權。

提案質疑，面對此一重大國家權益損害，外交部不僅未提出抗議，反公開表示「予以肯定」，喪權辱國，莫此為甚。提案強調，東部海域是台灣黑鮪魚、鮪魚、旗魚等高經濟價值魚種的重要傳統漁場，我國與日本、菲律賓經濟海域重疊發生海域爭議頻仍，我漁船更常恣意遭扣船繳罰款始能贖回，

提案舉例，2013年我「廣大興號」漁船於台菲重疊經濟海域作業遭菲國未警告直接開槍致船長死亡，時任馬政府對菲律賓提出強烈抗議，菲方未於期限內回應，馬政府立即派遣拉法葉艦出海，幻象 2000 掛實彈於南海護漁演習，執行護漁任務，以實際行動宣示主權、維護漁權。

提案表示，馬政府最終迫使菲方正式道歉、賠償、懲凶兇手、啟動漁業協議談判等，展現政府在重疊海域的執法能力與捍衛國家主權、漁權及漁民生計的決心。

提案認為，時任賴政府對於日、菲對我200浬經濟海域主權、漁權「侵門踏戶」、「逕自瓜分」的行徑予以「肯定」，但對大陸派艦至台灣東部海域「執法巡查」，又表示我主權問題毋須陸方置喙，一味抗中卻無能保主權。

提案說明，對此，為捍衛國家主權尊嚴、保障漁權及漁民作業權益，並確保國家資源安全與整體海洋戰略布局，建請院會作成決議：

一、外交部應即向日本與菲律賓政府表達嚴正立場，抗議並要求日、菲兩國，凡涉及我國專屬經濟海域之任何劃界協議談判，應由台灣、日本、菲律賓三方談判協商，以捍衛國家主權。

二、海洋委員會及海巡署應即提出「東部海域護漁專案」，落實強化巡防量能、升級漁船即時通報系統及建立跨部會護漁機制，以確保漁民作業安全。

三、 行政院應召集外交部、海洋委員會、農業部、國防部等相關部會召開「國家級海洋權益會議」，針對日、菲劃界談判對我國漁權、能源開發、海底設施及國家海洋戰略之衝擊，提出完整評估報告，並說明政府因應方案。

四、行政院應針對上述會議之結論至立法院進行專案報告並備詢，向國人說明政府捍衛主權、維護漁權及漁民生計之具體作為與決心。