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影／卓冠廷護妻 強調「政治不外乎人性」盼黃國昌好自為之

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員卓冠廷護妻今天自拍影片強調，「政治不外乎人性」，盼眾黨主席黃國昌好自為之。記者王長鼎／翻攝
新北市議員卓冠廷護妻今天自拍影片強調，「政治不外乎人性」，盼眾黨主席黃國昌好自為之。記者王長鼎／翻攝

民眾黨主席黃國昌出書指稱，2018年時代力量在凱道前抗議時，戰友不見了，引起當時為時力立委洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷不滿，今天卓冠廷透過媒體群組發布影片表示，黃國昌從周三被揭露新書充滿不實、踐踏過去的戰友，成就自己的狀況之後，躲了兩天，躲在所有的側翼、黨部及所有的支持者後面，但卻還是沒有回答最關鍵的問題。

卓冠廷指出，黃國昌並沒有回應，為什麼當其戰友抱病陪著從周五晚上，一路坐到周一的凌晨4點，這50幾個小時在凱達格蘭大道前面抗議，黃的書中不僅沒有感謝，反而是踐踏別人，把別人都寫成是先落跑的人，把別人都寫成是叛徒，就自己最厲害。

卓冠廷認為，黃國昌現在繼續扮演一個角色，荒野中孤獨的狼，所有別人講的事情都是扭曲抹黑，只有自己是客觀事實，別人都是叛徒，只有自己是揭弊英雄，「這就是黃國昌可悲的地方」。

卓冠廷表示，「政治不外乎人性，這句話原封不動地送給黃國昌，你好自為之。」他說，所有的事情、人證都有真相，而黃用謊言、網軍、側翼，掩蓋不了這樣的無情，也掩蓋不了過去如何踐踏戰友，只為了成就自己。

黃國昌 卓冠廷 洪慈庸 時代力量 民眾黨

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