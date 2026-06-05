綠營指韓國瑜、鄭麗文先後訪美別苗頭 林沛祥：奇怪連結

立法院長韓國瑜被傳獲邀訪美，率跨黨派委員造訪華府。國民黨立委柯志恩為台美國會議員聯誼會共同會長，今日受訪證實韓國瑜受邀，至於她個人去不去則在「天人交戰」。另外，綠營解讀韓國瑜訪美與訪美中的國民黨主席鄭麗文有互別苗頭的意味，國民黨團書記長林沛祥說，不必做太多奇怪連結。

傳由於韓國瑜在審查軍購特別條例過程中居中協調，成功在立院三讀通過。因此美方在逢美國建國250周年，邀請韓國瑜及跨黨派立委赴美，參加系列活動。

柯志恩說，有收到這樣的訊息，特別是在美國在台協會（AIT）國慶酒會中。細節因牽涉到很多跟美國官方間的交流方式，等待韓國瑜整個行程確定。

柯志恩表示，她身為台美國會聯誼會的會長，充分掌握很多細節，至於她要不要去則「天人交戰」，要看看時間。一去就要超過一周，高雄市長選情是否可以承載這麼多的時間，她會再仔細評估。

綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味。林沛祥認為，預設立場過多，會導致事實脈絡會有相當不良的影響。國民黨一向都是支持軍購，從來沒有反對軍購。事實上，國民黨是真正打過仗的，也是真正知道武器該怎麼買才不會浪費。鄭麗文在哈佛的演講，提到支持軍購，本來就是國民黨一貫的立場。

林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。因為韓國瑜去美國拜訪，這是立法院出訪另一個國會，顯示立法院在全球國會之間的高度。

國民黨立委王鴻薇說，如果韓國瑜可率跨黨派訪問團訪美，樂見其成。美國還是我國非常重要的夥伴，不管在經貿或者國防上，都會跟美國維持密切交流與合作。