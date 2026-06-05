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日菲畫界未納台灣 在野提案要求卓揆專案報告

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨團、民眾黨團今日於院會中共同提案，要求行政院長卓榮泰赴立院專案報告並備詢。圖／取自國會頻道
國民黨團、民眾黨團今日於院會中共同提案，要求行政院長卓榮泰赴立院專案報告並備詢。圖／取自國會頻道

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，談判劃界海域範圍與台灣經濟海域高度重疊，卻未將台灣納入談判中，而外交部竟第一時間表達肯定。對此，國民黨團、民眾黨團今日於立法院院會中共同提案，要求外交部向日菲表達嚴正立場、行政院長卓榮泰赴立院專案報告並備詢，該案逕付二讀，交付黨團協商。

提案表示，有鑑於日本與菲律賓於115年5月28日宣佈啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，該談判劃界海域範圍與台灣依法主張之200浬專屬經濟海域高度重疊，然日、菲兩國竟將台灣排除於談判之外，形同剝奪台灣海洋主權及漁權。面對此一重大國家權益損害，外交部不僅未提出抗議，反公開表示「予以肯定」，喪權辱國，莫此為甚。

提案指出，東部海域是台灣黑鮪魚、鮪魚、旗魚等高經濟價值魚種的重要傳統魚場，台灣與日本、菲律賓經濟海域重疊發生海域爭議頻仍，漁船更常恣意遭扣船繳罰款始能贖回，2013年「廣大興號」漁船於台菲重疊經濟海域作業遭菲國未警告直接開槍致船長死亡，馬政府對菲律賓提出強烈抗議，菲方未於期限內回應，馬政府立即派遣拉法葉艦出海，幻象2000掛實彈於南海護漁演習，執行護漁任務，以實際行動宣示主權、維護漁權，迫使菲方正式道歉、賠償、懲判兇手、啟動漁業協議談判等，展現政府在重疊海域的執法能力與捍衛國家主權、漁權及漁民生計的決心。

提案表示，反觀民進黨賴卓政府，針對日、菲對台灣200浬經濟海域主權、漁權「侵門踏戶」、「逕自瓜分」的行徑居然予以「肯定」，對大陸派艦至台灣東部海域「執法巡查」又表示台灣主權問題毋須陸方置喙，一味抗中卻無能保主權的思維已遭國人唾棄。

提案指出，為捍衛國家主權尊嚴、保障漁權及漁民作業權益，並確保國家資源安全與整體海洋戰略布局，建請院會作成決議：一、外交部應即向日本與菲律賓政府表達嚴正立場，抗議並要求日、菲兩國，凡涉及我國專屬經濟海域之任何劃界協議談判，應由台灣、日本、菲律賓三方談判協商，以捍衛國家主權。二、海洋委員會及海巡署應即提出「東部海域護漁專案」，落實強化巡防量能、升級漁船即時通報系統及建立跨部會護漁機制，以確保漁民作業安全。

提案指出，三、行政院應召集外交部、海洋委員會、農業部、國防部等相關部會召開「國家級海洋權益會議」，針對日、菲劃界談判對我國漁權、能源開發、海底設施及國家海洋戰略之衝擊，提出完整評估報告，並說明政府因應方案。四、行政院應針對上述會議之結論至立法院進行專案報告並備詢，向國人說明政府捍衛主權、維護漁權及漁民生計之具體作為與決心。

卓揆 菲律賓 外交部

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