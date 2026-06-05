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賴總統訪史瓦帝尼遭干預 立院通過決議文：譴責中國打壓 維護外交權利

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統賴清德原定4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。圖／取自賴清德臉書
總統賴清德原定4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。圖／取自賴清德臉書

總統賴清德原定4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。立法院今天無異議通過民進黨立院黨團提案，譴責中華人民共和國政府粗暴行為，維護我國外交權利。

決議文指出，中華民國是主權獨立的民主國家，中國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯3國，無預警撤銷台灣元首出訪專機的飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示的國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓中華民國走向世界的權利。

決議文表示，立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利。此外，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

決議文指出，促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）的友台代表及所有可行管道，將這次事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。

決議文表示，呼籲世界上所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」（anti-coercion）的政策工具與立法檢討。

史瓦帝尼 中華民國 中華人民共和國

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