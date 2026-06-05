認了沒參加勞基法抗爭 王婉諭反嗆黃國昌：問A答B 轉移焦點

民眾黨主席黃國昌新書「向光前行」內容提及2018年時代力量反對勞修法抗爭，遭時力要求道歉、更正內容，黃今再嗆時力黨主席王婉諭當初根本沒參加勞基法抗爭。王婉諭稍早親上火線回應，「當年我確實沒有參與抗爭」，但她有義務查證事實，維護時代力量，還有參與抗爭夥伴的聲譽。

王婉諭表示，這就是黃國昌主席最標準的問A答B、轉移焦點，無法回應質疑，就質疑別人的動機，「當年我確實沒有參與抗爭，但那場抗爭是時代力量重要的一段歷史」，作為黨主席，她當然有義務查證事實，維護時代力量，還有參與抗爭夥伴的聲譽。

王婉諭說，實際上，真正發動政治攻擊的一直都是黃國昌。這件事情發生不過八年，「當年的參與者都還歷歷在目，直播、不起訴書、黨團新聞稿的紀錄也都非常清楚，當年你是黨主席，這些新聞稿都是在你的意志下執行的，為什麼八年後的黃國昌，可以打臉八年前的黃國昌？難道只是因為黨籍從時代力量換成民眾黨？換黨就換腦袋，換黨就換一份記憶？」

王婉諭指出，說了一個謊，還要硬凹到底、死不認錯，就要說更多的謊、秀更多的下限來圓謊。黃國昌新書引起的爭議，還有黃國昌這幾年的政治軌跡，為什麼會從光明走向黑暗，都可以用這個道理來說明。