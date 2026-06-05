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轟林佳龍對日菲卑躬屈膝 國民黨團：立刻建立三方海洋權益對話機制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。國民黨立院黨團今舉行記者會，書記長林沛祥提出3訴求，立即召開跨部會東部海域權益專案會議，正式要求建立台日菲海洋權益對話機制，建立護漁責任承諾機制。記者屈彥辰／攝影
日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。國民黨立院黨團今舉行記者會，書記長林沛祥提出3訴求，立即召開跨部會東部海域權益專案會議，正式要求建立台日菲海洋權益對話機制，建立護漁責任承諾機制。記者屈彥辰／攝影

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。在野黨指我國政府作為消極，國民黨立院黨團今舉行記者會，書記長林沛祥提出3訴求，立即召開跨部會東部海域權益專案會議，正式要求建立台日菲海洋權益對話機制，建立護漁責任承諾機制。

林沛祥表示，最積極向台灣人民保證「不會有事」，不是日本外務省，也不是菲律賓外交部，而是我國外交部長林佳龍。林佳龍究竟是代表中華民國維護國家權益，還是擔任日菲EEZ談判的台灣區發言人？

林沛祥說，日媒報導，日方表示未來即使日菲達成海域畫界協議，僅為雙方安排，對第三方不具法律拘束力，因此無與台灣協商的必要。他問林佳龍，是外交部誤判情勢？還是根本沒有掌握實際談判狀況？

林沛祥代表國民黨團提出訴求，第一，立即召開跨部會東部海域權益專案會議。由外交部、海委會、漁業署及相關單位共同提出完整風險評估報告。包括可能受影響海域範圍、漁場範圍、漁船作業風險、海洋資源開發權益，以及未來法律救濟機制。

林沛祥續指，第二，正式要求建立台日菲海洋權益對話機制。凡涉及與我國專屬經濟海域重疊區域之談判，台灣都不應被排除在外。如果日本認為台灣是第三方，那就請日本明確說明，未來如何保障第三方權益。否則所謂「不受拘束」，恐怕只是法律文字遊戲。

林沛祥再指，第三，建立護漁責任承諾機制。請外交部公開承諾，未來若因相關談判結果導致我國漁民遭受驅離、扣押、限制作業或其他漁權爭議，政府將立即啟動跨部會協助機制，提供法律支援、外交交涉與損失救助措施，並定期向立法院提出專案報告。

國民黨團首席副書記長許宇甄說，林佳龍稱「我國與日、菲都簽有漁業相關協定」，但台菲漁業協議僅只是框架，沒有實質內容，台日漁業協定謹限定小部分特定海域，這些協定沒有完整保障台灣EEZ的權益。她要求，外交部必須立即發表嚴正聲明，重申中華民國在相關海域的主權與專屬經濟海域權利，絕不接受任何將台灣排除在外的黑箱談判結果。

許宇甄說，政府必須立即爭取加入或啟動與日、菲兩國的多邊海洋邊界協商，捍衛台灣在重疊海域的法律地位；海巡署必須即刻實施「護漁專案」，在南方與東方海域加強巡邏，用實力告訴全世界，我國自己守護台灣漁場。

國民黨立委羅智強說，水母外交民進黨，變成餐桌海蜇皮。不坐在餐桌，就會出現在菜單。2008年聯合號事件發生時，時任立委的賴清德總統講：「維護國家尊嚴跟保障人民權益不能有任何折扣，不可以有任何折扣。政府要交涉、談判、召回駐日代表，甚至不惜一戰！」羅諷賴總統，硬骨頭變成無脊椎動物。

國民黨團副書記長黃建賓說，台東漁民艱苦，現在面臨日菲進逼，難道台東漁民要退到海岸線，從討海人變成養魚人嗎？還是要棄漁從工？漁民要的很簡單，就是政府展現出態度，要求日菲跟我國協商經濟海域畫定。不要讓中國有機會藉由護漁，侵害中華民國的主權。

黃建賓質疑林佳龍，如果未來台東漁民出海，被日本、被菲律賓扣押了，林跟外交部是否會扛起所有的費用？是否會讓船員、船隻都能平安保釋？不幸出人命，林跟外交部要怎麼負責？漁場還要傳給下一代，不要讓漁民走上街頭，千萬不要小看誓死捍衛漁權跟主權的決心。

林佳龍 國民黨團 菲律賓 外交部

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