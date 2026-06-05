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鄭麗文訪美申請550萬補助 林楚茵要韓國瑜把關：別當護航獨裁的叫化子

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨發言人、立委林楚茵說，鄭麗文訪美申請550萬元，「掛羊頭賣狗肉」的行徑，完全名實不符、更是對民主最嚴重踐踏。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人、立委林楚茵說，鄭麗文訪美申請550萬元，「掛羊頭賣狗肉」的行徑，完全名實不符、更是對民主最嚴重踐踏。圖／聯合報系資料照片

據報載，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸、美國等，向台灣民主基金會申請政黨補助，訪陸申請480萬元，實核302萬元，訪美申請550萬元。民進黨發言人、立委林楚茵表示，外交部編列預算給民主基金會，是為深化國際社會對台灣民主的支持，鄭麗文「掛羊頭賣狗肉」的行徑，完全名實不符、更是對民主最嚴重踐踏。

林楚茵稍早在臉書發文表示，「鄭麗文放開要飯的手！別當為獨裁護航的叫化子」，鄭麗文訪美拿台灣人的納稅錢、伸手要「民主基金會」的補助，轉頭卻去向天天用飛彈恐嚇台灣的獨裁者獻媚，天底下有這麼荒謬的事？

林楚茵說，鄭麗文4月率團訪中才申請480萬元補助，這次16天的訪美行程，竟然又大剌剌伸手要了550萬元，鄭麗文在美國晚宴公開強調「信任習近平」，完全照搬中共那一套統戰論調，在自由民主的美國土地上，幫極權獨裁者當代言人。

林楚茵表示，外交部編列預算給民主基金會，是為了深化國際社會對台灣民主的支持。鄭麗文這種「掛羊頭賣狗肉」的行徑，完全是名實不符、更是對民主最嚴重的踐踏，身為民主基金會董事長的韓國瑜請好好把關經費使用與申請，別放水給鄭麗文為獨裁發聲。

據媒體報導指出，鄭麗文4月7日率團訪問中國大陸，向民主基金會申請補助480萬元；國民黨已在5月28日向民主基金會繳交相關核銷憑證單據，總金額302萬。鄭麗文訪美14天，國民黨則向民主基金會提出申請補助550萬元。

韓國瑜 林楚茵 鄭麗文

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