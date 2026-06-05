快訊

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

蘋果WWDC 2026登場前搶先看周邊新品！帽子、大學T、保溫瓶讓人好想買

聽新聞
0:00 / 0:00

赴海峽論壇遭駁 饒慶鈴：關鍵在是否把民眾放心上

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受訪最後，饒慶鈴也不忘替即將登場的活動宣傳，邀請全國民眾於7月2日至8月20日期間到台東參加台東博覽會。記者尤聰光／攝影
受訪最後，饒慶鈴也不忘替即將登場的活動宣傳，邀請全國民眾於7月2日至8月20日期間到台東參加台東博覽會。記者尤聰光／攝影

海峽論壇即將登場，陸委會今年首度宣布禁止地方政府人員參加，引發各界關注。曾向中央提出申請赴會的台東縣長饒慶鈴，確定未獲核准參加。對此，饒慶鈴今天受訪時表示，她個人能不能參加海峽論壇並不是最重要的事，真正重要的是民眾關心的問題是否能獲得解決。

饒慶鈴表示，對於無法成行，她確實感到有些可惜，但並非因為個人無法出席，而是少了一個與各方對話、尋求解決問題的機會。

她說，自己一直將縣長角色定位為一個平台，希望能成為地方、中央以及兩岸之間溝通的橋梁，如果這個平台能為台東加分、為民眾爭取更多利益，就是一件有意義的事。

媒體詢問是否覺得受到委屈時，饒慶鈴直言，個人能不能參加論壇並不重要，她最在意的是台東鄉親所關心的問題能否被看見、被解決。身為縣長，她關心的是民眾需求，而不是個人的行程安排。

對於未獲核准的原因，饒慶鈴表示，目前尚未接獲正式通知，因此無法得知中央做出決定的具體理由。

媒體進一步追問，是否原本希望藉由海峽論壇協助推動地方事務或解決相關問題。饒慶鈴回應，確實期待能透過各種交流與對話機會，為地方爭取更多發展空間，但既然這次無法成行，也只能尊重結果。

她強調，解決問題的方法有很多種，並不會因為無法參加海峽論壇就停止努力，「不去，不代表不做事」，未來仍會持續透過各種管道為台東爭取權益。

針對陸委會認為地方首長參加海峽論壇可能成為統戰樣板的說法，饒慶鈴則表示，她對台灣民眾的判斷能力很有信心，「不要低估人民的智慧，我對台灣人很有信心」。

饒慶鈴透露，此次是接獲海峽論壇主辦單位邀請參加，她過去曾兩度出席相關活動，包括擔任台東縣議長及縣長期間各參加一次。她認為，對話與溝通本來就是解決問題的一種方式，至於採取什麼方式並非重點，關鍵仍在於是否真正把民眾放在心上。

受訪最後，饒慶鈴也不忘替即將登場的活動宣傳，邀請全國民眾於7月2日至8月20日期間到台東參加台東博覽會，感受台東夏季觀光魅力。

海峽論壇即將登場，曾向中央提出申請赴會的台東縣長饒慶鈴，確定未獲核准參加。她今天受訪時表示，我能不能去不重要，問題解決才重要。記者尤聰光／攝影
海峽論壇即將登場，曾向中央提出申請赴會的台東縣長饒慶鈴，確定未獲核准參加。她今天受訪時表示，我能不能去不重要，問題解決才重要。記者尤聰光／攝影

海峽論壇 饒慶鈴 海峽 陸委會

延伸閱讀

海峽論壇13日廈門登場 陸委會首禁地方政府參加

陸委會禁赴海峽論壇 蔣萬安酸爆：賴清德說請習近平吃蝦仁飯喝珍奶

訪金山談總統選舉 鄭麗文：是指奪回政權並非參選計畫

張五岳：台海風險大致可控 但北京若有「這些動作」值得注意

相關新聞

影／卓冠廷護妻 強調「政治不外乎人性」盼黃國昌好自為之

民眾黨主席黃國昌出書指稱，2018年時代力量在凱道前抗議時，戰友不見了，引起當時為時力立委洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷不滿，今天卓冠廷透過媒體群組發布影片表示，黃國昌從周三被揭露新書充滿不實、踐踏過去的戰友，成就自己的狀況之後，躲了兩天，躲在所有的側翼、黨部及所有的支持者後面，但卻還是沒有回答最關鍵的問題。

認了沒參加勞基法抗爭 王婉諭反嗆黃國昌：問A答B 轉移焦點

民眾黨主席黃國昌新書「向光前行」內容提及2018年時代力量反對勞修法抗爭，遭時力要求道歉、更正內容，黃今再嗆時力黨主席王婉諭當初根本沒參加勞基法抗爭。王婉諭稍早親上火線回應，「當年我確實沒有參與抗爭」，但她有義務查證事實，維護時代力量，還有參與抗爭夥伴的聲譽。

陸委會禁赴海峽論壇 蔣萬安酸爆：賴清德說請習近平吃蝦仁飯喝珍奶

大陸主辦海峽論壇，13日登場，陸委會昨首度宣布「禁止地方政府參加」，對此，台北市長蔣萬安上午受訪，反酸賴清德總統也說過，他要跟習近平吃蝦仁餐跟喝珍珠奶茶。

日菲畫界未納台灣 在野提案要求卓揆專案報告

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，談判劃界海域範圍與台灣經濟海域高度重疊，卻未將台灣納入談判中，而外交部竟第一時間表達肯定。對此，國民黨團、民眾黨團今日於立法院院會中共同提案，要求外交部向日菲表達嚴正立場、行政院長卓榮泰赴立院專案報告並備詢，該案逕付二讀，交付黨團協商。

影／陸委會禁赴海峽論壇 侯友宜：少點敵意兩岸交流才有意義

大陸主辦海峽論壇，13日登場，陸委會昨首度宣布「禁止地方政府參加」，對此，新北市長侯友宜今早受訪表示，多點善意，少點敵意，兩岸交流才有意義。

綠營指韓國瑜、鄭麗文先後訪美別苗頭 林沛祥：奇怪連結

立法院長韓國瑜被傳獲邀訪美，率跨黨派委員造訪華府。國民黨立委柯志恩為台美國會議員聯誼會共同會長，今日受訪證實韓國瑜受邀，至於她個人去不去則在「天人交戰」。另外，綠營解讀韓國瑜訪美與訪美中的國民黨主席鄭麗文有互別苗頭的意味，國民黨團書記長林沛祥說，不必做太多奇怪連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。