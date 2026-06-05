赴海峽論壇遭駁 饒慶鈴：關鍵在是否把民眾放心上

海峽論壇即將登場，陸委會今年首度宣布禁止地方政府人員參加，引發各界關注。曾向中央提出申請赴會的台東縣長饒慶鈴，確定未獲核准參加。對此，饒慶鈴今天受訪時表示，她個人能不能參加海峽論壇並不是最重要的事，真正重要的是民眾關心的問題是否能獲得解決。

饒慶鈴表示，對於無法成行，她確實感到有些可惜，但並非因為個人無法出席，而是少了一個與各方對話、尋求解決問題的機會。

她說，自己一直將縣長角色定位為一個平台，希望能成為地方、中央以及兩岸之間溝通的橋梁，如果這個平台能為台東加分、為民眾爭取更多利益，就是一件有意義的事。

媒體詢問是否覺得受到委屈時，饒慶鈴直言，個人能不能參加論壇並不重要，她最在意的是台東鄉親所關心的問題能否被看見、被解決。身為縣長，她關心的是民眾需求，而不是個人的行程安排。

對於未獲核准的原因，饒慶鈴表示，目前尚未接獲正式通知，因此無法得知中央做出決定的具體理由。

媒體進一步追問，是否原本希望藉由海峽論壇協助推動地方事務或解決相關問題。饒慶鈴回應，確實期待能透過各種交流與對話機會，為地方爭取更多發展空間，但既然這次無法成行，也只能尊重結果。

她強調，解決問題的方法有很多種，並不會因為無法參加海峽論壇就停止努力，「不去，不代表不做事」，未來仍會持續透過各種管道為台東爭取權益。

針對陸委會認為地方首長參加海峽論壇可能成為統戰樣板的說法，饒慶鈴則表示，她對台灣民眾的判斷能力很有信心，「不要低估人民的智慧，我對台灣人很有信心」。

饒慶鈴透露，此次是接獲海峽論壇主辦單位邀請參加，她過去曾兩度出席相關活動，包括擔任台東縣議長及縣長期間各參加一次。她認為，對話與溝通本來就是解決問題的一種方式，至於採取什麼方式並非重點，關鍵仍在於是否真正把民眾放在心上。

受訪最後，饒慶鈴也不忘替即將登場的活動宣傳，邀請全國民眾於7月2日至8月20日期間到台東參加台東博覽會，感受台東夏季觀光魅力。