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批賴總統對主權被侵害視而不見 傅崐萁：只會賣抗中保台搖頭丸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日批賴清德總統，天天只會賣「抗中保台」這種搖頭丸，對中華民國主權被侵害，沒有表達國家元首該有的風骨。

傅崐萁今日受訪表示，立法院會最主要攻防焦點還是在我國一直無法解決毒品氾濫、毒駕問題。國家治安，淪落成什麼地步？毒品已走入校園，國中、國小都充斥著毒品，這個政府天天除了搞鬥爭外，到底有沒有關心孩子成長的過程、教育的品質如何？

傅崐萁說，我國主權問題已完全被侵蝕，國家元首完全不當一回事。這幾天日菲共同討論經濟海域相關的問題，在台灣的家門口討論台灣的經濟海域是歸屬在日方還是菲方，從頭到尾都沒有跟我方談。賴清德置之不理，竟還指示外交部對日菲討論台灣周邊經濟海域，這樣的行為表示肯定。

傅崐萁說，天天只會賣「抗中保台」這種搖頭丸的賴清德，對中華民國主權被侵蝕、侵害成這樣，完全沒有展現國家元首該有的風骨。對此深深表達遺憾，要表示嚴正抗議跟譴責。

傅崐萁說，今天要讓台灣人民的聲音、中華民國派，強烈表達應好好守護中華民國，好好守護台灣2300萬人民的權益，保護農漁民的權益，讓我方經濟海域，能夠回歸到漁民，不要再被周遭國家欺負。賴清德視而不見，正式在院會提出，公開要求賴清德，張大眼睛、守護台灣人民的權益。

傅崐萁 菲律賓 中華民國 賴清德 主權

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