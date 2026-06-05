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在野要卓揆專案報告日菲畫界 民進黨團：支持外交部表達更強硬立場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊，我國外交部第一時間稱「肯定」，引發批評，並要求行政院長卓榮泰赴立院專案報告並備詢。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，涉及我國主權，民進黨團支持外交部表達更強硬立場，中華民國政府在鄰國漁業談判上，也絕對不會是「路人甲」。

莊瑞雄指出，涉及到台灣、中華民國主權，中華民國政府當然不會是「路人甲」，台日、台菲都有漁業協定，在這些長期具有爭議的經濟海域，政府期待各方國家擱置爭議，共同開發海洋資源。

莊瑞雄說，200海里的經濟海域常常有重疊，很多周邊國家都會有專屬經濟海域之間的衝突，如中國、日本、菲律賓等國，這些衝突應透過對話解決，簽訂協定與條約、共享海洋資源，比把所有國家把軍艦開到爭議海域中，更是大家比較可以接受的解決方式。

民進黨立委沈伯洋表示，相關國家進行漁業談判協定時，台灣要慎防中國吃豆腐，例如在談判時主張台灣是中國的一部分，有關我國經濟海域部分，他們也要表達立場，這是要注意的地方。

外交部 卓揆 民進黨團

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