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陸委會禁赴海峽論壇 蔣萬安酸爆：賴清德說請習近平吃蝦仁飯喝珍奶
大陸主辦海峽論壇，13日登場，陸委會昨首度宣布「禁止地方政府參加」，對此，台北市長蔣萬安上午受訪，反酸賴清德總統也說過，他要跟習近平吃蝦仁餐跟喝珍珠奶茶。
大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。
蔣萬安上午到台北市議會參加2026世界環境日活動，對於陸委會宣布禁止地方首長參加海峽論壇，蔣萬安說，記得賴清德總統也說過，要跟習近平吃蝦仁餐跟喝珍珠奶茶，目前民進黨已經執政10年，但是看起來僅存的官方溝通管道也就是台北上海雙城論壇，所以站在台北市政府的立場，就會持續針對市政來交流，維持溝通。
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