陸委會禁赴海峽論壇 蔣萬安酸爆：賴清德說請習近平吃蝦仁飯喝珍奶

民眾黨主席黃國昌新書中提及2018年時代力量反對勞修法抗爭一事，指他凌晨張開眼睛，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，只剩下我和徐永明」，但遭洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷反嗆扭曲事實，當時妻子剛流產仍去凱道，清晨才離開。黃國昌今再爆，他有到台大醫院看夥伴狀況，醫院的人說「那些委員早就離開了，人通通都不在這裡」。

2026-06-05 10:28