小貓熊當成果是老哏？ 蔣萬安諷：大家不會認為是滲透的破口

上海動物園2隻小貓熊明抵達台灣，台北市長蔣萬安昨表示這是雙城論壇具體的成果，但民進黨立法委員吳思瑤認為，若僅將小貓熊當作雙城論壇成果，會顯得「老哏」。蔣萬安上午受訪笑著語帶諷刺的說，「小貓熊來，大家不會認為這是一個滲透的破口」。

吳思瑤針對小貓熊來台，評論10多年前大貓熊來台是創舉，如今若僅將小貓熊當作雙城論壇成果會顯得「老哏」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨認為，台北動物園今年才剛跟日本完成小貓熊保育合作，保育交流不只可以跟上海做，跟世界各地城市也可以，市民關心的是產業合作、青年就業、城市治理經驗，也是他一直強調的「無限城論壇」

由於沈伯洋曾指「台北上海雙城論壇」恐成為中共的「滲透破口」，隨後引發台北市政府與在野黨陣營的攻防。蔣萬安上午到台北市議會參加2026世界環境日活動，對於沈伯洋和吳思瑤的說法，蔣萬安受訪說，物種交流是非常重要的，所以市府這一次跟上海之間有進行動物的交流，他昨天也強調，能夠讓基因多樣性，以及提供更多的生命教育，對於孩子是非常具有意義的。

蔣萬安接著說，所以小貓熊來，大家不會認為這是一個「滲透的破口」。同時，覺得民進黨內部可能自己意見要統一一下，相互對一下才不會自相矛盾。

另對小貓熊何時要來？蔣萬安說，應該是今天，搭晚上的飛機，預計明天早上會抵達台灣，當然，後續還要再經過1個月的檢疫。