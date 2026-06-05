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影／新書控戰友落跑遭批 黃國昌：客觀事實 對政治攻擊感到遺憾

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（圖）發表新書控戰友落跑，遭洪慈庸丈夫卓冠廷抨擊，時代力量也要求黃道歉。黃國昌上午出面回應表示，政治不外乎人性，對於被刻意扭曲感到非常遺憾。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（圖）發表新書控戰友落跑，遭洪慈庸丈夫卓冠廷抨擊，時代力量也要求黃道歉。黃國昌上午出面回應表示，政治不外乎人性，對於被刻意扭曲感到非常遺憾。記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席黃國昌發表新書「向光前行」，書中提到時代力量5席立委在《勞基法》修法期間的抗議活動，前立委林昶佐、洪慈庸高潞．以用在凌晨4點左右都不見人影，只剩下他與前立委徐永明。洪慈庸丈夫卓冠廷抨擊，時代力量也要求黃道歉。黃國昌上午回應表示，政治不外乎人性，對於被刻意扭曲感到非常遺憾。

黃國昌表示，當初在勞基法抗爭時，時代力量五位立委一開始堅守議場，議場被綠營攻破後，五人一致決定走到總統府，因此拉著布條走到總統府進行抗爭，相關報導與影像仍然存在，這些客觀事實不難還原。黃國昌說，在書中呈現的全部都是客觀的事實，對於卓冠廷刻意發動政治攻擊，「我只能說非常的遺憾」。

對於外界抨擊，黃國昌沒有到台大醫院關心洪慈庸等夥伴，黃國昌表示「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節？講的根本不是事實」，他強調自己在抗議現場待到最後，不願意上警備車，也關心其他人動向，有人跟我說他們在台大醫院，自己從總統府步行到台大醫院關心，甚至還有兩三個便衣員警陪同，到醫院時院方卻說「委員早就離開了，人通通都不在這裡」。

黃國昌 洪慈庸 高潞

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