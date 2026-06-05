遭指未到台大探望洪慈庸 黃國昌：我到醫院時通通都不在

民眾黨主席黃國昌新書中提及2018年時代力量反對勞修法抗爭一事，指他凌晨張開眼睛，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，只剩下我和徐永明」，但遭洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷反嗆扭曲事實，當時妻子剛流產仍去凱道，清晨才離開。黃國昌今再爆，他有到台大醫院看夥伴狀況，醫院的人說「那些委員早就離開了，人通通都不在這裡」。

黃國昌表示，政治不外乎人性，對於被刻意的扭曲，他只能說非常遺憾。當初在勞基法抗爭的時候，時代力量五位立委一開始是堅守議場，後來議場的大門被民進黨整個攻破後，五位立委經過討論，大家一致決定共同前往總統府。

黃國昌指出，那時五位立委是拉著布條，一直走到總統府前面停下來，然後開始勞基法的抗爭行動。相關媒體報導、影像都還存在，這些客觀的事實不難還原，他向來的立場是，對於過去一起努力的同志都不會口出惡言。書中所呈現的都是客觀的事實，對於民進黨議員卓冠廷刻意扭曲事實發動政治攻擊，他感到非常遺憾。

媒體追問，民進黨議員林亮君指出，洪慈庸當時有流產狀況，黃國昌知道卻沒到台大醫院去關心？黃國昌表示，這種私密的事情，外人怎麼會知道細節？林亮君講的並非事實。另外，過去的新聞報導可以翻出來看，時代力量也都有直播，只是後來不知為何被下架。

黃國昌還原，在最後被驅離的時候，他是待到最後的人，當時他不願意上警備車，也有關心其他人去哪裡，有人跟他說在台大醫院。所以那時他從總統府步行到台大醫院，要去看夥伴發生什麼狀況，結果到了台大醫院現場，醫院的人說「那些委員早就離開了，人通通都不在這裡。」

黃國昌表示，他從總統府走到台大醫院，還有兩三個便衣員警陪他，走到台大醫院後發現沒有委員在那裡，他才離開，這一些新聞報導，相信現在應該都還找得到。

針對時代力量主席王婉諭要求道歉，黃國昌說，王婉諭當初沒有參加勞基法的抗爭，檢方的不起訴書，事實寫的過於簡略。當時客觀的狀態，很多媒體及直播都有完整呈現，王婉諭突然出來針對完全不了解的事情發言、發動政治攻擊，他覺得大可不必。