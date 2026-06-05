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鄭麗文訪美申請民主基金會550萬 林沛祥：不少綠營人士用補助大陸交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇。記者屈彥辰／攝影

據報載，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸、美國等，向台灣民主基金會申請政黨補助，訪陸申請480萬元，實核302萬元，訪美申請550萬元。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，不少人士包括綠營，在不同的總統任內，從民主基金會申請補助到大陸去交流。

媒體報導指出，鄭麗文4月7日率團訪問中國大陸，向民主基金會申請補助480萬元；國民黨已在5月28日向民主基金會繳交相關核銷憑證單據，總金額302萬。鄭麗文訪美14天，國民黨則向民主基金會提出申請補助550萬元。

林沛祥說，不少人士包括綠營，在不同的總統任內，從民主基金會申請補助到大陸去，做學術訪問、交流，現在特地把這件事拿出來，講說民主基金會不應該（補助）去大陸，這樣有點本末倒置。

林沛祥說，民主基金會除了是基金會外，還有智庫的功能，以及跟國外交流的功能。

國民黨立委王鴻薇說，民進黨嘴巴閉起來，民進黨去海外、到美國訪問，沒有申請過民主基金會補助嗎？請問民進黨立委沈伯洋的黑熊學院沒有申請過民主基金會補助嗎？側翼沒有申請過民主基金會補助嗎？國民黨光明正大訪問美國，不能申請民主基金會補助嗎？她批民進黨雙標。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照

鄭麗文 林沛祥 民主基金會

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