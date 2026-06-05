鄭麗文訪陸、美補助 國民黨：均依法向台灣民主基金會申請

媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸、美國等，向台灣民主基金會申請政黨補助，訪陸申請約480萬元，實際核銷302萬元，訪美則申請550萬元。國民黨發言人江怡臻說，鄭麗文訪陸、美，均是依法向台灣民主基金會提出申請，進行政黨、產官學界交流。

根據媒體報導指出，鄭麗文4月7日率團訪問中國大陸，向民主基金會申請補助480萬元；國民黨已在5月28日向民主基金會繳交相關核銷憑證單據，總金額302萬。鄭麗文訪美14天，國民黨則向民主基金會提出申請補助550萬元。

江怡臻說，民主基金會成立的初衷，就是要推動台灣的政黨、智庫和亞洲及世界各國進行交流，宣揚台灣民主自由、人權價值，中國國民黨作為在野黨，在鄭麗文的率領下，4月7日到4月12日，前往中國大陸進行2026和平之旅；鄭麗文在6月1日率團前往美國，與美國政、學界交流，均是依法向台灣民主基金會提出申請，進行政黨、產官學界交流。