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鄭麗文訪陸訪美申請補助被檢視 陳以信：絕對合規

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）訪美。圖／國民黨文傳會
國民黨主席鄭麗文（中）訪美。圖／國民黨文傳會

媒體報導，國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸、美國等，向民主基金會申請政黨補助，訪陸時申請約480萬元，實際核銷302萬元，至於訪美則申請550萬元。曾任民主基金會董事的前立委陳以信說，國民黨提出這兩筆補助申請，絕對合乎規定並依循往例辦理。

根據媒體報導，鄭麗文4月7日率團訪問中國大陸，向民主基金會申請補助480萬元；國民黨已在5月28日向民主基金會繳交相關核銷憑證單據，總金額302萬。鄭麗文訪美14天，國民黨則向民主基金會提出申請補助550萬元。

陳以信說，他擔任過民主基金會董事，對申請政黨補助款的規定相當了解。他說明，在董事會開會時也經常提出不當案例檢討，但國民黨提出這兩筆補助申請，絕對合乎規定並且依循往例辦理。

陳以信說，基金會政黨補助款每年約3000萬，依政黨不分區立委得票比例分配，國民黨2024年選舉不分區得票比例37%，每年可分配補助款約1100萬，國民黨要怎麼申請這筆錢，只要合乎政黨外交目的，其他人根本毋庸置喙。

陳以信說，國民黨近年成立駐美代表處，全力推動政黨外交等對外事務，這筆錢經常不夠用，不夠部分還常拿黨務經費來補。反倒是民進黨這筆錢經常亂亂花，花在舉辦許多國內營隊上，什麼民主營、青年營、性平營都用這筆錢，根本沒有花在推動政黨外交的目的上，尤其還曾拿去補助給外國團體辦活動，把台灣人的民脂民膏，拿到國際上去濫發紅包。

陳以信表示，他曾在立法院質詢與董事會會議中，多次提出此事要求檢討，結果民進黨外交部長都說尊重政黨不敢管，外交部把監管責任丟得一乾二淨，沒想到現在國民黨合法循例正當申請補助，反而拿放大鏡大做文章。不過國民黨也不怕檢驗，敢不敢拿同樣標準檢驗民進黨？

鄭麗文 陳以信 民主基金會

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