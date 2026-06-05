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美播客專訪 鄭麗文：台灣的價值 是在中美間搭橋而非選邊站

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文展開訪美之旅。鄭麗文接受國際Podcast節目WorldViews的專訪，表示台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文展開訪美之旅。鄭麗文接受國際Podcast節目WorldViews的專訪，表示台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。圖／鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文展開訪美之旅。鄭麗文接受專訪，表示台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。

鄭麗文表示，她在波士頓接受國際Podcast節目WorldViews的專訪。說起來，這也是她第一次接受美國Podcast節目的訪問，過去雖然接受過許多國內外媒體採訪，但透過Podcast形式和美國朋友分享台灣、兩岸與國際局勢的看法，倒是一次相當特別的體驗。

鄭麗文說明，WorldViews由哈佛大學學者和美國社會賢達共同發起，自成立以來，他們已與來自美國、印度、英國、巴西、韓國、挪威、斐濟、東帝汶、巴基斯坦等來自12國的元首、部長、大使、國際組織領袖、諾貝爾獎得主、知名學者和藝術家對話，長期關注不同文明、不同國家之間如何透過交流與理解，尋找合作與和平的可能。

鄭麗文說，在今天的訪談中，她回顧自己的人生歷程，從雲林的基層家庭，到台南眷村成長；從參與民主運動，到親身見證台灣經濟起飛與民主轉型，正因為經歷過歷史的變遷，麗文更明白和平的珍貴；也正因為看見過台灣一步步走向民主與繁榮，更相信任何看似不可能的事情，都有可能在下一個世代成真。

鄭麗文表示，在訪談中，她談到自己對兩岸關係的看法。她常說，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」；台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。當前世界許多地區仍深陷戰火與衝突之中，台海和平不僅攸關兩岸人民的福祉，也攸關整個印太地區乃至全球的穩定與繁榮。

鄭麗文說，除了和平，她也特別提到AI時代的台灣。今天的台灣，正站在全球人工智慧浪潮的核心位置，台灣不只是AI供應鏈的重要一環，更有能力成為亞洲科技發展的重要推手。希望台灣不僅能夠持續創造經濟成就，更能把科技實力轉化為國際影響力，協助更多國家培育人才、發展產業，共同面對貧窮、疾病與氣候變遷等全球挑戰。

鄭麗文強調，她相信，一個真正有自信的台灣，不只是守護自己，更能為區域和平、科技進步與人類共同福祉貢獻力量。而這也是她此次訪美最重要的使命之一。期待節目正式播出，她會再把收看網址以及精彩內容分享給大家。

鄭麗文 波士頓 Podcast 國民黨

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