地方蓋社宅 土地稀缺、整合不易是最大挑戰

賴總統選前喊出興建社宅十三萬戶，因土地難覓下修為四萬戶。六都盤點土地蓋社宅，都強調進度達標。

台北市都發局表示，北市已達興辦二萬三六○九戶社宅目標，其中已完工五十二處一萬二○四九戶；北市可利用的市有土地稀缺，今年上半年盤點七處、共一八四三戶編列預算。

新北市長侯友宜今將為板院段社宅動工。他強調，目前興辦社宅已達成二點三萬戶，未來規畫擴充量體達四點一萬戶。

桃園市都發局長江南志強調，興建社宅不易，土地取得與興建經費都有財務壓力，目前使用中社宅有十四處四三七四戶，興建中七處一六三一戶，另有十七處五一三○戶已完成發包準備動工。

台中市住宅處表示，中央核定台中市社宅目標為一萬四千戶，地方負擔七千戶，目前中市興辦已達一萬四百五十戶，其中已完工四八四九戶、興建中五三八二戶。

中市住宅處表示，公有土地有限，土地取得、整合不易，這是推動社宅最大挑戰，盼加速國家住都中心興建中央社宅的實質進度。

台南市都發局表示，市府規畫二一一七戶，目前已招租五六三戶，興建中一一四四戶。高雄市都發局表示，市府自建社宅共六處，大同、凱旋青樹社宅已完工入住。