學者：勿全盤否定可負擔宅 不同政策照顧不同族群

國民黨主席鄭麗文訪美首站來到舊金山灣區，吸引數百名僑胞到場歡迎，並向支持者發表演說。在長達四十分鐘的演講，她從全球局勢談起，延伸至台灣在國際局勢中的定位，以及兩岸未來可能面臨的挑戰與選擇，現場掌聲不斷。

2026-06-05 00:00