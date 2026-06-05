聽新聞
0:00 / 0:00
學者：勿全盤否定可負擔宅 不同政策照顧不同族群
桃園市府推動可負擔住宅政策，內政部盼回歸社宅「只租不賣」精神。學者認為，社宅與可負擔住宅並非互相排斥，可服務不同族群，應從多元住宅政策的角度加以看待；不過全國社宅總戶數仍不足，推動可負擔住宅，應小心對弱勢族群相對不公平。
中國文化大學都市計劃與開發系教授徐國城認為，中央與地方或許各有立場，但政府在規畫住宅政策與產品時，應以實現「多元居住正義」、「社會福利多元化」為目標；不同家庭有不同居住需求，有些人適合租屋，有些人適合擁有住宅，但缺乏足夠能力，政府應透過不同政策工具照顧各類族群，中央可在地方試辦後，依執行成效提出檢討，而非尚未落實即全盤否定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。