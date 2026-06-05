在野轟中央：13萬戶社宅跳票 又不挺地方「可負擔宅」

截至今年五月底，中央「直接興辦社會住宅」共六萬六二五七戶。不過，賴總統選前提出未來八年新增十三萬戶直接興建社宅政見後，卻因「土地取得困難」，遭在野質疑政見跳票；如今，桃園市長張善政拋出「可負擔住宅」政策，內政部強調應維持「只租不賣」原則，藍白立委群起砲轟中央允諾的全跳票，卻又不支持地方提出的方案。

賴總統選前表示將直接興建十三萬戶社會住宅，不過，因都會區可開發土地減少、開發期程拉長及興建成本增加等因素，已調整為四萬戶，也引發民團抗議。

根據內政部最新統計，從二○一七年至今年五月底，累計中央興辦社會住宅達成七萬三六七戶，包含國家住宅及都市更新中心七萬一四四戶（其中，中央直接興辦部分，總計六萬六二五七戶；多元興建部分，總計三八八七戶）、財政部國有財產署二二三戶。另外，地方興辦社宅達五萬四九一七戶。

國土署則指出，自賴總統上任以來，截至今年二月底，國都中心已完成社宅發包決標共卅四處，戶數約一萬一二六八戶，預計至明年度，發包興辦社宅戶數將再增加約一點八萬戶。

但對於張善政拋出「可負擔住宅」，內政部昨強調，社會住宅政策仍將維持「只租不賣」原則。國民黨立委牛煦庭表示，賴總統選前承諾的八年興建十三萬戶社宅興建計畫到現在遲未核定，內政部長劉世芳先前承諾提供盤點社宅用地的資料也沒提供，實難感受中央政府落實居住正義的決心。

牛煦庭指出，桃園市政府在張善政的努力之下，以「可負擔住宅」的創新政策，試圖突破現有住宅類型的框架，提供市民另一種住宅選擇；先前自治條例草案也經過桃園市議會無異議三讀通過，顯示不論黨派都支持這項政策，地方政府主動進行政策創新，值得鼓勵，希望中央政府能盡速核定，讓好政策早日上路。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，照顧年輕人、落實居住正義，是政府的責任，遺憾的是，賴總統競選時承諾興建十三萬戶社宅，上任後卻跳票；地方政府願意創新嘗試都是好事，賴政府別因為顏色不同就立刻反對。