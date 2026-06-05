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爭取可負擔住宅…張善政親赴政院 內政部堅持社宅「只租不賣」

聯合報／ 記者黃婉婷朱冠諭陳俊智／連線報導
桃園市府推動可負擔住宅政策，首批房源一○七戶來自桃園航空城安置宅餘屋。記者季相儒／攝影
桃園市府推動可負擔住宅政策，首批房源一○七戶來自桃園航空城安置宅餘屋。記者季相儒／攝影

桃園市首推「可負擔住宅」，市長張善政昨北上列席行政院會，爭取行政院盡速核定自治條例。張善政在會中表示，可負擔住宅不讓住宅商品化，與社宅是居住政策的「兩隻翅膀」。但內政部說，可負擔宅相對能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程恐引發物權爭議與行政管理問題，建議回歸住宅法中社宅「只租不賣」精神。

對於內政部回應，桃園市都發局長江南志說，可負擔住宅提供婚育家庭，在租屋與市場購屋外的第三種選擇，與社宅政策並行不悖，不知內政部對桃園政策了解有多少？「居住正義不必二擇一」，將盡速拜會中央說明。

桃市府：賣永久居住權 限制轉售

桃園市所推的「可負擔住宅」，是透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，以家庭負擔能力而非市場行情作為訂價依據，讓住宅去商品化，民眾買的是永久居住權，而非買產權，約為市價五至六成，並結合捷運導向開發（ＴＯＤ）進行選址等。桃園市議會已三讀通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」，送中央審議。

張善政在院會中表示，「年輕人不是不想成家，擔心買不起房子，看不到未來」，市府三年來歷經百場會議，建立「自住不炒房」的完整制度。

桃園市長張善政（左）推動可負擔住宅，他昨親赴行政院會，建請中央盡速核定相關條例，造福婚育家庭購屋圓夢。記者蘇健忠／攝影
桃園市長張善政（左）推動可負擔住宅，他昨親赴行政院會，建請中央盡速核定相關條例，造福婚育家庭購屋圓夢。記者蘇健忠／攝影

張善政還指出，可負擔住宅戶數相較於整體房市規模有限，不會衝擊房市，售屋收入還可挹注社宅興建，可有效紓解社宅對政府帶來的財務壓力。

劉世芳：跨部會討論能否信託

行政院發言人李慧芝會後轉述，院會上內政部長劉世芳當場說明，可負擔宅介於社宅和自有住宅中，政策中包含容積獎勵、可負擔宅是否能用信託或融資等議題，將跨部會共同討論並協助審查。

內政部次長董建宏指出，住宅法第三條明定社宅「只租不賣」，桃園市府推動可負擔住宅相對能照顧的民眾比較少，加上居住時間較長，且轉賣過程中，還可能造成物權的爭議跟後續行政管理的問題；希望回歸住宅法規定，內政部會協同其他部會，與桃園市政府保持溝通，共同研議可行方案。

「內政部未完整了解自治條例內容。」江南志說，桃園市府仍持續興建社宅，與可負擔住宅政策沒有排擠問題，購屋者須透過信託方式取得長期居住權，未違反任何規定，市府把住宅與社會福利綁在一起，透過政策補貼房價，就不能讓住宅自由買賣；目前可釋出是一○七戶，預計二○三○年累計釋出一千戶，未來每年穩定提供五百戶。

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