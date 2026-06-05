紐西蘭議員訪台 首度遭陸制裁

紐西蘭四名跨黨派國會議員五月訪台後，遭中國大陸禁止入境，為期一年，這是北京首度因紐西蘭議員訪台祭出制裁。彭博取得電子郵件顯示，中國官員稱若這些議員致歉，可能暫緩或取消禁令。此舉凸顯北京升高孤立台北的力道。其中一名議員強硬回應，稱將繼續依自身價值行事，若後果是被禁入境中國，「我願意付出這個代價」。

中國大使館近日在一場會議上通知紐西蘭國會，紐西蘭執政中間偏右派聯盟政黨的國會議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）與皮尤（Maureen Pugh），以及在野工黨籍國會議員韋伯（Duncan Webb）均被列入禁令名單。

紐西蘭外交部長皮特斯的發言人回應，中方這項制裁令人意外，紐西蘭國會議員數十年來持續訪問台灣，此舉並未背離紐西蘭對中國政策。聲明寫道：「外交部長得知中國首次因紐西蘭議員訪台實施制裁，感到意外。」

遭制裁的韋伯回應，身為國會議員具獨立性，且有義務對選民負責，「我會繼續依照我們的價值行事，包括尊重民主制度、結社自由，以及與世界各地夥伴進行建設性往來的權利」，「我願意付出這個代價」。