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鄭麗文：和平非投降 是爭取更多發展空間

聯合報／ 記者李怡屈彥辰／連線報導
國民黨主席鄭麗文在舊金山灣區參加僑宴，發表四十分鐘演講，現場掌聲不斷。記者李怡／攝影
國民黨主席鄭麗文在舊金山灣區參加僑宴，發表四十分鐘演講，現場掌聲不斷。記者李怡／攝影

國民黨主席鄭麗文訪美首站來到舊金山灣區，吸引數百名僑胞到場歡迎，並向支持者發表演說。在長達四十分鐘的演講，她從全球局勢談起，延伸至台灣在國際局勢中的定位，以及兩岸未來可能面臨的挑戰與選擇，現場掌聲不斷。

鄭麗文主張，未來台灣應在維護民主制度與安全利益的同時，努力降低兩岸衝突風險，尋求和平穩定發展環境。她表示，和平不是投降，而是為下一代爭取更多生存與發展空間。

談到海外華人關心的兩岸三地議題時，鄭麗文表示，美國、中國與台灣之間的互動，不僅影響台灣前途，也牽動全球華人的經濟與未來。她希望台灣能擺脫對戰爭和未來發展的焦慮，不做大國關係博弈的棋子。

演講尾聲時，鄭麗文表示，將於今年年底開始為下一階段總統選舉進行準備工作，未來將持續深入台灣各地與海外僑社，傾聽不同群體的聲音，凝聚更廣泛的支持力量。這段談話立即引發全場熱烈反應，不少支持者起立鼓掌，揮舞中華民國國旗與美國國旗，高喊「鄭麗文加油」、「國民黨加油」、「國民黨萬歲」等口號。活動最後，全場數百位僑胞與鄭麗文共同高唱「愛拚才會贏」。

國民黨昨強調，鄭麗文舊金山僑宴講話表示，「我們須在二○二八年贏回政權，才能把所有的理想、兩岸的和平付諸實現」；這項談話係指「二○二八本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫。

鄭麗文在美國當地時間六月四日（台北時間六月五日）將參訪美國知名學府哈佛大學，並和提出「修昔底德陷阱」的哈佛大學教授格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）對談，就兩岸、台海、國際等議題交換意見。

鄭麗文 舊金山 國民黨

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