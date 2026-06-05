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拒絕黑箱 藍白推軍公教調薪法制化

聯合報／ 記者王小萌張曼蘋黃婉婷／台北報導
國民黨立法院黨團與多個軍公教團體一同舉行記者會，訴求軍公教調薪不該淪為政治籌碼，該制度化，立委翁曉玲（中）、許宇甄（左）、羅智強（右）出席。記者曾原信／攝影 曾原信
國民黨立法院黨團與多個軍公教團體一同舉行記者會，訴求軍公教調薪不該淪為政治籌碼，該制度化，立委翁曉玲（中）、許宇甄（左）、羅智強（右）出席。記者曾原信／攝影 曾原信

行政院長卓榮泰日前表示，已啟動明年度軍公教待遇調整研議，行政院人事行政總處正針對「公務員專業加給表」進行大幅調整評估，預計六月底前提出方案。不過，國民黨立委翁曉玲等人昨天舉行記者會，要求軍公教調薪機制要法制化、透明化，拒絕黑箱作業，反對「軍公教加薪」成為執政黨選舉買票的工具，還給軍公教應有的尊嚴。

翁曉玲與國民黨立委許宇甄、羅智強及多個軍公教團體昨天舉行記者會，翁曉玲說，她從本屆立院第一會期就要求行政院人事行政總處提出法案，建立調薪制度化機制，但行政院拖延至今兩年了，連個影子都沒看到，既然政府失信、不願意做，她已正式提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，重點包括消費者物價指數（ＣＰＩ）累積成長達百分之三即啟動調薪、每四年至少檢討一次、調幅不得低於通膨增幅二分之一、審議委員會納入軍公教代表與專家學者等條文，司法及法制委員會下周就會排案審查，藍白兩黨將共同支持「軍公教調薪法制化」，力拚這會期完成三讀。

「不該由閣揆拖捨」

翁曉玲指出，長期以來，軍公教待遇調整都是由人事行政總處召開會議，再由行政院長拍板定案，但調薪比率如何決定、討論過程如何進行，外界完全無從得知，既不公開、也不透明，而且最後都是行政院長一人說了算，「為什麼只調百分之二、百分之三或百分之四，似乎全憑院長感覺決定」。

翁曉玲說，卓榮泰高高在上的施捨姿態，讓多數軍公教無法接受；民進黨高調邀功，宣稱執政這十年加薪百分之十四，但他們沒說的是：國人所得遠低鄰國、公教薪資調幅慘輸基本工資、通膨高致實質薪資縮水；現在基層公務員委任第一職等的起薪大約三萬四千元，幾乎快被基本工資追平，這就是為什麼現在爆發「公務員大逃亡潮」、愈來愈沒有年輕人願意考公職的原因之一，「當民間薪資、基本工資都在漲，軍公教的實質薪水卻被通膨活活吞噬，公部門怎麼留得住人才？」

政院稱會納基層代表

翁曉玲說，她所提「軍公教人員待遇調整條例草案」有三大核心：一、調薪指標明確化，未來ＣＰＩ累積成長達百分之三，就必須啟動調薪；至少每四年定期檢討一次，且調幅不得低於通膨增幅的一半。二、決策公開透明，待遇審議委員會除官方代表外，應納入九位軍公教代表及五位專家學者。三、建立法定啟動機制，當ＣＰＩ累積成長達百分之三時，行政院須在三個月內召開待遇審議委員會。

此外，近年台股飆升，勞動基金及退撫基金創下史上新高收益，軍公教退休金卻不斷遞減。全國公務員協會前理事長李來希批評，國庫「盆滿缽滿」大撒幣，各項津貼大加碼，唯獨軍公教退休金不斷遞減；賴政府拒絕執行立法院通過的停止遞減退撫所得，理由竟是國家財政困難、基金會提前破產，根本是睜眼說瞎話，罔顧事實。

軍公教 翁曉玲 羅智強

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