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美301關稅 對南韓15％以下

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國依據一九七四年貿易法第三○一條對南韓等經濟體啟動調查，預告將對南韓徵收百分之十二點五關稅。南韓產業通商部長官金正官四日表示，美國商務部長盧特尼克再次重申，美方對南韓課徵的關稅稅率將不超過百分之十五。

金正官四日在臉書發文說，他三日晚間與盧特尼克視訊會談，檢討韓美去年達成的關稅協議落實情況，並重申雙方持續落實協議。金正官說，美方再次確認，對南韓產品課徵的關稅稅率不會超過美韓貿易協議規定的百分之十五上限。

根據韓美去年達成的協議，南韓將投資美國三千五百億美元，美國將南韓商品的對等關稅稅率從百分之廿五下調至百分之十五。

由於對等關稅被美國最高法院判決違法，美國目前另引法律對南韓課徵百分之十的全球進口關稅。

分析家推測，美方很可能在發布產能過剩相關調查結果後，將對韓最終關稅稅率上調至百分之十五以上。在此背景下，金正官與盧特尼克視訊會談，確認美方對南韓課徵的關稅稅率將不超過百分之十五，消除相關憂慮。

南韓 關稅 盧特尼克

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