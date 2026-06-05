美媒：美關稅與打擊範圍「有望縮減」

政治新聞網POLITICO報導，美國川普政府正透過三○一調查重建關稅壁壘，但因顧及美國物價飛漲的經濟現實，最終實施稅率可望下調，範圍也可能縮小。

許多國家私下認為這是意料中事，不會改變貿易談判態勢。

美國貿易代表辦公室二日以強迫勞動行為等理由，建議對台灣在內等十四國貨品加徵百分之十關稅，其餘四十六國加徵百分之十二點五關稅，其中許多已與川普政府簽署貿易協議。

報導指，截至目前，新關稅制度更為克制，低於年初被最高法院判決違法的對等關稅，這是對美國當前經濟現實的讓步。白宮一日也以成本飆升為由，縮減鋼鋁銅等金屬關稅措施，下調部分農業機具稅率至百分之十五。

這顯示川普關稅政策受到降低物價和保護國內製造業這兩股力量拉扯，川普政府未來幾周將提出更多關稅提案，這種平衡料將持續受考驗。

相較之下，川普去年威脅對歐盟課徵百分之卅重稅，協議後降至百分之十五，日韓等美國主要貿易夥伴也出現類似情況。

此外，最新關稅提案保留許多上一輪關稅豁免項目，包括美國無法種植的農產品。

不過另一方面，白宮正考慮略微調升部分國家關稅，包括澳洲、阿根廷和紐西蘭等，這些國家去年被課百分之十稅率。

一名美國貿易代表署前官員表示，貿易代表葛里爾建議的強迫勞動關稅稅率高於預期，因為這只是川普新關稅計畫的起點，但「豁免範圍也更廣」。

這名前官員認為，過去的案例顯示，最終稅率可能下調或延後實施，這是接下來觀察重點。

除了強迫勞動調查外，川普政府也正針對十六個貿易夥伴進行製造業產能過剩調查，對象包括歐盟、台灣、中國大陸及多個東南亞新興經濟體，並同步推進個別國家調查。