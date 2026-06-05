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301調查強迫勞動！朝野示警 藍營促捍衛勞工產業權益

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰王小萌／台北報導
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。路透
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。路透

美國貿易代表署針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對六十個經濟體加徵關稅，台灣稅率為百分之十。民進黨立院黨團表示，受衝擊的傳統製造業或非高科技，尤其較弱勢的農業，政府要加大支持。國民黨團認為，若全世界都有問題，問題究竟出在哪裡？政府應盡速向美方爭取說明與澄清，捍衛台灣產業與勞工的權益。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，這並非針對單一國家，但這也告訴台灣及全世界，接下來美國對各國的高關稅會變成常態；整體來看，台灣爭取到對產業與關稅不錯的成績，但受衝擊的傳統製造業或非高科技部分，尤其是比較弱勢的農業，政府要加大支持，「這一次被列入強迫勞動產品進口禁令，行政部門、尤其是勞動部，必須監督落實已發布的指引」。

莊瑞雄還說，政府有責任加強企業對國際勞動人權的提升，容易受檢舉並被美國列入調查的，政府正加強因應，要與國際接軌，不能在本國製造與海外設廠有雙重標準，造成美國對台灣的調查。

國民黨團書記長林沛祥表示，反對強制勞動是國際社會共同的價值，但如果把自己的標準直接套用到全世界，甚至作為加徵關稅的理由，恐怕有失公允，也容易讓人質疑到底是在維護人權，還是在維護關稅；這次超過六十個經濟體都被點名，若全世界都有問題，問題究竟出在哪裡？

「今天是禁止強制勞動產品，明天會不會又有新的理由？」林沛祥說，國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換；政府也應該盡速向美方爭取說明與澄清，捍衛台灣產業與勞工的權益。

民眾黨立委洪毓祥則說，美國此次表面上是人權與勞工議題，但本質上仍是川普政府重建關稅工具、強化貿易談判籌碼的一環；雖然並非針對台灣單一國家，但對台灣而言，最大的風險是美國正逐步將關稅、人權、供應鏈安全、國安與產業政策綁在一起，形成新的貿易規則，如果政府仍抱持「台美關係良好就不會受到影響」的想法，恐怕過於樂觀。

洪毓祥認為，行政院與經濟部應立即盤點台灣出口美國的重要產業，評估實際衝擊規模，同時向美方說明台灣在禁止強迫勞動產品進口、供應鏈透明化及企業盡職調查方面的具體作為，爭取豁免或降低衝擊。

關稅 民進黨團 國民黨團 301調查 川普

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