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日菲EEZ畫界談判 林佳龍：我無損利益

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷唐筱恬廖炳棋／台北報導

針對日菲談判專屬經濟海域（ＥＥＺ）與大陸礁層海域劃界一事，外交部林佳龍昨天表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國，因為中國的軍事擴張已經到達太平洋，中國企圖破壞台海和區域的和平。行政院發言人李慧芝指出，中國不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。

林佳龍表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，將捍衛專屬經濟海域的權利，此外，台灣跟日菲也都簽有漁業協定，在日菲談判過程中，他們都有公開說明，也有跟台灣溝通，確保我國家利益不受損害。

國民黨立法院黨團今擬在立法院會提案要求行政院長卓榮泰率相關部會首長對此議題赴立院專案報告。國民黨團首席副書記長許宇甄稱，將要求政院說明因應對策，保護漁民權益。

駐菲代表周民淦已致函菲方，重申中華民國台灣對領土及相關海域主權。

外界質疑海巡署「護漁態度軟弱、把球拋給外交部」，海巡署說，日菲談判不會影響台灣依國際法、海洋法享有的主權權利，若任何國家在相關海域訴諸管轄權，將依法驅離。

林佳龍 外交部 李慧芝

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