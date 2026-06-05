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批美301關稅「單邊限制」！陸否認強迫勞動

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國擬援引三○一條款對貿易夥伴課徵關稅，中國大陸適用百分之十二點五。大陸商務部昨天批評相關措施屬單邊限制措施，強調大陸不存在強迫勞動，並敦促美方共同維護中美經貿關係穩定。

關於三○一調查，大陸商務部新聞發言人何詠前昨天在例行記者會表示，中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以強迫勞動為由對華實施的一系列貿易限制措施。敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定；大陸外交部發言人毛寧也在三日回應，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，且中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。

何詠前說，關於美國貿易代表辦公室提到的雙方降低有關產品關稅一事，根據前期經貿磋商的共識，中美雙方同意建立貿易理事會，在理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排。中方認為，這一安排將是美方在對華關稅政策上邁出的正確一步，對於穩定和拓展中美雙邊貿易具有積極意義。雙方經貿團隊將保持密切溝通，盡快商定具體安排並推動實施。

大陸商務部 中方 大陸 關稅戰 301調查

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參考美方 我禁「強迫勞動」貨品輸入 可能含魚貨等

美國以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少百分之十關稅。勞動部昨回應，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源限制輸入強迫勞動貨品。經濟部稱，將以「貿易法」作為管制法源，循跨部會審定程序研議後，公告限制強迫勞動貨品輸入。

日菲EEZ畫界談判 林佳龍：我無損利益

針對日菲談判專屬經濟海域（ＥＥＺ）與大陸礁層海域劃界一事，外交部長林佳龍昨天表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國，因為中國的軍事擴張已經到達太平洋，中國企圖破壞台海和區域的和平。行政院發言人李慧芝指出，中國不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。

301調查強迫勞動 民團呼籲改善地下勞動市場

因應美國三○一條款，勞動部昨表示，將限制輸入強迫勞動貨品，引發關注。台灣雇主協會、台聯黨則呼籲政府，不應將美方尚未完成程序的提案視為最終裁決，應優先解決失聯移工、人口販運及地下勞動市場問題，同時建立符合國際標準的進口管理制度，防堵涉及強迫勞動產品。

301調查強迫勞動！朝野示警 藍營促捍衛勞工產業權益

美國貿易代表署針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對六十個經濟體加徵關稅，台灣稅率為百分之十。民進黨立院黨團表示，受衝擊的傳統製造業或非高科技，尤其較弱勢的農業，政府要加大支持。國民黨團認為，若全世界都有問題，問題究竟出在哪裡？政府應盡速向美方爭取說明與澄清，捍衛台灣產業與勞工的權益。

美媒：美關稅與打擊範圍「有望縮減」

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