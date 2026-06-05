批美301關稅「單邊限制」！陸否認強迫勞動

美國擬援引三○一條款對貿易夥伴課徵關稅，中國大陸適用百分之十二點五。大陸商務部昨天批評相關措施屬單邊限制措施，強調大陸不存在強迫勞動，並敦促美方共同維護中美經貿關係穩定。

關於三○一調查，大陸商務部新聞發言人何詠前昨天在例行記者會表示，中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以強迫勞動為由對華實施的一系列貿易限制措施。敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定；大陸外交部發言人毛寧也在三日回應，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，且中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。

何詠前說，關於美國貿易代表辦公室提到的雙方降低有關產品關稅一事，根據前期經貿磋商的共識，中美雙方同意建立貿易理事會，在理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排。中方認為，這一安排將是美方在對華關稅政策上邁出的正確一步，對於穩定和拓展中美雙邊貿易具有積極意義。雙方經貿團隊將保持密切溝通，盡快商定具體安排並推動實施。