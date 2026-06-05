軍公教調薪結合財政指標 整體評估

軍公教調薪議題備受關注，行政院昨（4）日表示，隨著國家經濟體質較過去更為穩健，政府將透過制度化審議機制，並結合各項財政指標進行整體評估。

行政院長卓榮泰日前表示，軍公教調薪是必然方向，未來不排除以過往3%至4%的調薪幅度作為思考基礎。對此，行政院發言人李慧芝表示，卓揆已多次強調，經濟成長代表國家繁榮，但如何落實公平分配、讓全民共享經濟成長果實，才是政府重要責任。

李慧芝指出，台灣最低工資月薪自2015年7月的20,008元，逐步調升至目前接近3萬元，軍公教過去也曾四度調薪，整體薪資水準持續提升。未來軍公教待遇調整將參考軍公教員工待遇審議委員會建議，並綜合國家財政狀況及各項經濟指標，透過制度化機制進行全盤評估。

據了解，人事總處已就待遇調整法制化及預算編列等方向向行政院提出建議，但相關方案仍待行政院拍板，尚未定案。

至於公務人員專業加給是否與調薪案脫鉤處理，人事總處給與福利處長陳素枝表示，目前軍公教待遇調整已建立完整運作機制，在待遇調整方案送交待遇審議委員會前，人事總處與教育部均會先召開公教團體座談會，蒐集各界意見，並由相關機關在審議委員會中代為反映。

陳素枝表示，相關意見將同步公開於人事總處網站，並提供行政院作為政策研議參考。