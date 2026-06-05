軍公教調薪 有望法制化 藍白合作提案、綠營態度正面

軍公教調薪有望法制化，立院國民黨團昨（4）日表示，將與民眾黨提出《軍公教人員待遇調整條例》草案，立法院司法法制委員會下周將審查，拚本會期三讀；民進黨團態度正面，表示軍公教調薪法制化議題可讓政院好好思考並提出對案。

綠、藍、白三黨對於軍公教調薪法制化有共識。立法院國民黨團昨日召開記者會，宣布將與民眾黨合作推動相關立法，讓軍公教調薪與物價漲幅連動，讓軍公教加薪不再被通膨吃掉。

軍公教調薪法制化朝野態度

根據藍白所提草案，主要是將軍公教調薪指標明確化，未來當消費者物價指數（CPI）累計漲幅達3％，就必須啟動調薪，調幅不低於CPI漲幅的二分之一，政院須在三個月內召開待遇審議委員會，草案規定，至少應每四年定期檢討一次，且審議會決策應公開透明，納入九位軍公教代表、五位專家學者。

國民黨提案立委翁曉玲表示，長期以來，軍公教待遇調整都是由人事行政總處召開會議，再由行政院長拍板定案。但調薪比率如何決定、討論過程如何進行，外界無從得知，既不公開也不透明。她指出，軍公教薪資十年來只調整14％，根本追不上通膨。

立法院司法法制委員會將於下周併案審查國民黨、民眾黨兩黨版本，翁曉玲表示，將與民眾黨團溝通，力拚本會期完成三讀，最慢下會期一定完成三讀。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，軍公教待遇審議委員會，若納入公教代表，是一個值得正面思考的方向。事關代表性的問題，也有助於整個決策更透明，並且讓制度更貼近、符合軍公教人員的想法。

莊瑞雄提到，軍公教待遇審議委員會除現有官方跟學者代表，可再思考公教人員代表人數比率，畢竟他們是當事人，涉及權益部分，一定是站在自己的立場。這制度為他們存在，有其代表來參與，民進黨團認為這很合理。軍公教調薪法制化議題，可讓行政院去好好思考，這是非常正面的方向。任何議題，也不是在野黨提出什麼，民進黨就站在反對方，有道理的事情，行政院也可以去提案。

立委提案指出，軍公教調薪目前尚無法律明確授權，僅由行政院訂定要點，作為調薪依據，由軍公教員工待遇審議委員會， 審議待遇調整事項。為促使程序公開透明，落實照顧並健全軍公教待遇調整機制，提出相關草案。