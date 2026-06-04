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憶出訪史瓦帝尼突圍成功！賴總統專訪：台灣永遠不能放棄

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統5月出訪史國時，和史王共同簽署聯合公報，並見證雙方簽署「關務互助協定」。圖／總統府提供
賴清德總統5月出訪史國時，和史王共同簽署聯合公報，並見證雙方簽署「關務互助協定」。圖／總統府提供

賴清德總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，重要片段於4日晚間播出。談到5月出訪友邦史瓦帝尼一度受阻，最後突圍出訪成功，他坦言，一開始確實有點意外，但台灣永遠不能放棄，尤其台灣位於在第一島鏈關鍵位置，也是全球供應鏈的重要節點，更是民主價值鏈的典範。

專訪中談及，一開始出訪史瓦帝尼受阻，但後續仍頂住壓力突圍出訪，賴總統說，「台灣是不能放棄的，而且永遠不能放棄。」如果台灣放棄的話，就被中國併吞了。廣大的台灣人，是不願意接受共產黨統治；廣大的台灣人，是希望繼續過著自由、民主、有人權的生活。

賴總統認為，所以他當總統，自然而然不能放棄。他坦言，一開始聽到國安單位跟他報告，中國施壓讓他飛到史瓦帝尼的行程沒有辦法順利舉行時，他的確是有點意外。其實我方跟史瓦帝尼王國的邦交，的確是非常好；恩史瓦帝三世國王，對台灣是非常支持。

回顧出訪期間，賴總統表示，史王除了用國王的專機來接送他以外，其實當他到了史瓦帝尼的時候，他們國家的慶典都結束了，「他（史王）所有的活動再演一遍啊！煙火再放一遍，重大節目再表演一次，然後他帶著貴賓去看的地點，重新帶我再看過一次，他對台灣這麼重視。」

賴總統說，所以他也希望讓國人知道「德不孤，必有鄰」。台灣就是位於在第一島鏈的關鍵位置，也是全球供應鏈的重要節點，更是民主價值鏈的典範。「國際社會對我們非常支持，那我們對國家要有信心。」

史瓦帝尼 賴清德 台灣人

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