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賴總統專訪搶先曝光！邀黃仁勳逛發電廠 送張忠謀自傳給川普

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美國在台協會（AIT）日前舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。聯合報系資料照
美國在台協會（AIT）日前舉辦慶祝美國250周年獨立紀念日酒會，賴清德總統攜三項禮物出席，其中他致贈中文版的「張忠謀傳」請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉交給美國總統川普。聯合報系資料照

賴清德總統熱情表示，歡迎NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳，可以邀請台電董事長曾文生吃飯，也去發電廠看一看，那黃仁勳對於台灣穩定供電就會有信心。另外他送了兩本張忠謀自傳要給美國總統川普，他認為，如果川普能更加了解台灣半導體產業，未來台灣跟美國的合作應該會更順利。

賴總統接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，重要片段於4日晚間播出。有關台灣2030年前是否不缺電的議題，黃仁勳近日訪台，被問及此事，他簡短脫口回應「Maybe」，引發民眾討論。

對此，賴總統在專訪中表示，他歡迎黃仁勳，或是任何擔心台灣的供電會出問題的，「我們可以帶他去發電廠看一看。」黃仁勳如果下次來台，找企業吃飯的時候，不妨邀請一下台電董事長曾文生，請曾文生邊吃、邊說明，然後也去發電廠看一看，黃仁勳對於穩定供電就會有信心。

而賴總統近日出席「2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」時也指出，當天台電備轉容量率是21%左右。未來一周台電的電力供應備轉容量率也都在20%以上。穩定供電到2032年以前都沒有問題。政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

至於美國總統川普近期數度談及「台灣偷走晶片、半導體生意」，賴總統於專訪中回應，台積電（2330）創辦人張忠謀是世界的傳奇人物，他送了兩本張忠謀自傳要給川普看。

賴總統提到，張忠謀自傳的書裡面講了很多，不只是張忠謀個人故事，也是台灣半導體篳路藍縷、從無到有發展的歷史。如果川普能更加了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作應該會更順利。

賴總統強調，台灣掌握到人工智慧（AI）的產業鏈，擁有這個神兵利器，是具備點石成金的效果。台灣要讓每一個產業都能夠成為護國神山。

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