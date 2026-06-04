駐愛丁堡處長丁志華投書蘇格蘭媒體 籲強化民主結盟

蘇格蘭「國民報」（The National）今天刊登駐愛丁堡辦事處處長丁志華投書。丁志華表示，蘇格蘭和台灣都是自由民主典範，十分期待台灣與蘇格蘭合作打造以「民主」為基礎的經濟與科技聯盟。

投書另提到，在今年5月上旬舉行的英國地方選舉，首次有出身台灣的候選人當選蘇格蘭議會議員。

出身台灣的蘇格蘭議會新科議員周怡霈5月接受中央社專訪表示，未來有意在經貿、科技、能源、教育、文化藝術等領域，推動台灣與蘇格蘭之間更密切的交流合作。

丁志華在投書指出，台灣的民主成就備受國際肯定。英國經濟學人資訊社（EIU）4月發布年度全球民主指數排名，台灣的民主發展現況在總計167個國家中，排名第15。此外，根據瑞典哥特堡大學「多元民主中心」（V-Dem Institute）3月發布的年度全球民主報告，台灣的民主指數在總計179個國家中，排名第29。

台灣多管齊下，努力捍衛得來不易的民主成果。丁志華寫道，為達此目標，台灣規劃執行國際發展援助計畫、多方強化國防，並發展「總合外交」。

台灣的民主成就與台灣在經濟和科技領域的成就相輔相成。丁志華舉例，世界貿易組織（WTO）的資料顯示，台灣2025年的出口總值估計達6400億美元（約4700億英鎊），世界排名第12。

丁志華指出，台灣擁有享譽國際的半導體產業，例如全球約70%以上的半導體是由台積電生產。COVID-19疫情期間，台灣持續肩負對全球半導體供應鏈的責任，致力確保供應鏈穩定，展現了台灣人面對危機時的強大集體意志。

台灣在1970年代開始發展半導體產業。此外，台灣在1980年成立第一座科學園區，迄今台灣境內的科學園區總計已有3座。

丁志華表示，蘇格蘭和台灣是分別位於大西洋和太平洋的自由民主典範；雙方人民皆溫暖友善、尊重多元文化、重視性別平權。台灣十分期待與蘇格蘭合作，打造以「民主」為本的經濟與科技聯盟。