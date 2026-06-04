韓國瑜官邸會晤韋德齊 盼台捷共同守護民主自由

立法院長韓國瑜今天再度會晤捷克參議院議長韋德齊，韓國瑜表示，面對當前快速變動的國際情勢，民主國家更應相互扶持、攜手合作。台灣將持續與捷克等理念相近國家深化夥伴關係，共同守護民主自由及區域和平穩定。

韓國瑜今天下午，在駐台捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、以及外交部駐捷克代表陳立國等人陪同下，於立法院長官邸再度會晤韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問團一行。

韓國瑜指出，非常高興能於韋德齊離台前再次見面，並感謝韋德齊特別撥冗出席此次會面。韋德齊長期堅定支持台灣，持續以具體行動展現對民主自由價值的重視，台灣人民對此深表感佩與感謝。

韓國瑜表示，台灣與捷克共享自由、民主、人權與法治等核心價值，近年雙邊關係在國會外交、科技產業、教育文化及供應鏈合作等面向皆持續深化，成果豐碩。尤其捷克近年多次於國際場合公開支持台灣有意義參與國際組織，充分展現對台灣堅定的友誼與支持，令人感動。

韓國瑜指出，此次韋德齊率團來台，除出席「台北國際電腦展（COMPUTEX）」及「亞洲指標新創展會（InnoVEX）」等活動外，亦與台灣政府及產業界進行廣泛交流，進一步展現台捷雙方在半導體、人工智慧、智慧製造及供應鏈韌性等領域具高度互補優勢，未來合作前景可期。

立法院表示，雙方會晤期間，韓國瑜特別準備台灣特色點心款待訪團，包括剉冰、叉燒酥及黑糖糕等，邀請韋德齊及訪團成員品嘗台灣在地美食與文化特色，現場互動熱絡。雙方亦交流台捷飲食文化，談及台灣小籠包、捷克傳統飲食及白蘭地蒸餾酒文化等話題。

韓國瑜指出，面對當前快速變動的國際情勢，民主國家更應相互扶持、攜手合作。台灣將持續與捷克等理念相近國家深化夥伴關係，共同守護民主自由及區域和平穩定。

韋德齊表示，台捷之間建立於民主價值與互信基礎上的友誼彌足珍貴，未來期待持續深化雙邊交流合作，促進彼此在科技、經貿及人才交流等領域之夥伴關係。