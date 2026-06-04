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里加論壇首見台灣 駐英副代表江雅綺分享台灣經驗

中央社／ 維爾紐斯4日專電

拉脫維亞智庫「北約戰略溝通卓越中心」3至4日舉辦「里加戰略傳播對話」論壇，今年首度安排以台灣為主題的分組討論。駐英國代表處副代表江雅綺受邀擔任講者之一，分享台灣在當前國際局勢下的戰略溝通思維。

「北約戰略溝通卓越中心」（NATO StrategicCommunications Centre of Excellence）是一個由多個國家組成的、經北約認可的國際軍事組織。該中心舉辦的「里加戰略傳播對話」（Riga StratCom Dialogue）為聚焦戰略溝通、資訊戰與安全議題的重要國際會議，每年匯集各國政府、軍方與學界代表交流趨勢。

今年論壇首次特別設置「台灣：緊張局勢下的戰略溝通」場次，邀請江雅綺、國安會副秘書長林飛帆，以及牛津大學台灣研究計畫資深研究員荊柏鈞，探討台灣在面對來自中國日益升高的壓力下，如何兼顧嚇阻、外交與內部團結，在維護和平的同時展現實力。

江雅綺向中央社表示，她在3日舉行的台灣主題場次中，首先對主辦單位的安排表達深深感謝。她表示，台灣人成為論壇主題講者，本身即傳遞重要訊息，顯示台灣的經驗與觀點受到重視，也象徵彼此在價值與立場上的連結與支持。

其次在發言中，江雅綺主要向來自各國的與會者，說明台灣「團結促進共榮」的溝通理念。她並具體提出3個案例：首先是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣透過每日記者會公開疫情資訊並接受媒體提問，建立社會信任，提升民眾配合度，使台灣在疫情初期維持相對較低的死亡率，凸顯民主社會資訊透明的重要性。

其次她談及台積電的發展歷程，指出當年在資源有限且產業模式尚未被驗證的情況下，台灣「造山者」仍義無反顧投入晶圓代工產業，背後關鍵在於「台灣一定要成功」的信念，反映對信念決定行動，如何決定自身定位，將決定發展方向。

最後江雅綺也提到「台灣漫遊錄」近期獲得英國「國際布克獎」，並引用自己在頒獎典禮現場聽到作家楊双子的得獎感言指出，文學在武力面前似乎顯得微弱，但文學總是堅守自己陣地、且從未放棄對話。她強調，在戰略溝通的情境下，武器雖然可摧毀事物，但更重要的是影響人心、影響掌握武器的人。

針對現場提問台灣在威脅下希望對外傳遞的訊息，江雅綺表示，台灣推動「總合外交」，整合社會各層面力量，強調「互利共榮」的合作關係，以落實「團結帶來繁榮」的目標。她強調，維持台海和平穩定現狀符合各方利益，台灣並非試圖改變現狀的一方，而是致力成為國際社會可信賴的夥伴。

江雅綺於結語中引用拉脫維亞外交部長柏拉惹（Baiba Braže）稍早在相關會議中的談話指出，「我們珍視的自由價值與權利，值得為之奮鬥」。相關發言也成為活動亮點，獲「北約戰略溝通卓越中心」於官方社群平台發文引用。

江雅綺 北約 拉脫維亞

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