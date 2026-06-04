美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。

針對美國以強迫勞動為由加徵關稅，林沛祥表示，他個人認為，反對強制勞動是國際社會共同的價值，但各國的產業結構、勞動制度與發展背景本來就不盡相同。如果把自己的標準直接套用到全世界，甚至作為加徵關稅的理由，恐怕有失公允，也容易讓人質疑到底是在維護人權，還是在維護關稅。

林沛祥說，更何況，這次被點名的不是少數國家，而是超過60個經濟體；若全世界都有問題，問題究竟出在哪裡？確實值得思考。

林沛祥說，古人說「欲加之罪，何患無辭」，今天是強制勞動，明天會不會又有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換；政府也應該盡速向美方爭取說明與澄清，捍衛台灣產業與勞工的權益。