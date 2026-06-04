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韋德齊：面對中國大陸絕不屈服變成附庸 確保台灣不孤單

中央社／ 台北4日電
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（右2）4日在台北舉行訪台記者會，外交部長林佳龍（左2）、駐捷克代表陳立國（左）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（右）出席與會。中央社
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（右2）4日在台北舉行訪台記者會，外交部長林佳龍（左2）、駐捷克代表陳立國（左）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（右）出席與會。中央社

捷克參議院議長韋德齊訪台行最後一天舉行記者會，被問及面對中國可能的壓力，他強調，「絕不能屈服於壓力、變成附庸國」，政治人物要有抗壓的韌性。談及韌性合作，韋德齊說，要確保台灣在世界不孤單。

韋德齊（Miloš Vystrčil）今天下午在外交部舉辦記者會，外交部長林佳龍、駐捷克代表陳立國及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）與會。

韋德齊致詞表示，這次訪台是應立法院長韓國瑜邀請，以及捷克國會建議深化雙邊關係的決議，此決議在出席68位參議員中，獲得54位支持。此行搭乘華航直航班機是2020年訪台時促成的成果之一，未來增班天天都可直飛布拉格。

細數在台行程，韋德齊提到總統賴清德頒授的「特種大綬卿雲勳章」。他表示，很榮幸從賴總統手中得到殊榮，也很珍惜賴總統友好的接待。針對國發會提出5000萬歐元捷克加碼方案，韋德齊強調，這有助雙方企業進入彼此市場，捷克將提供必要協助，合作依靠彼此信任及態度。

韋德齊說，此行捷克政府沒有提供專機，他帶著背包、拖著行李來到台灣。過去要等到回國後才會陸續見到出訪成果，但這次率40多人的企業、學界代表團訪台，行程最後一天就有相當成果，相信未來能見到更多成果。

媒體詢問，紐西蘭議員訪台後遭中國封殺，韋德齊是否擔心受到類似壓力。韋德齊說，首次訪台受到很大壓力，仍克服困難來到台灣，這次若有人施壓，「絕不能屈服於壓力變成附庸國」。

韋德齊強調，政治人物的工作是為國家、公民服務。民主國家與其他民主國家交流，包括台灣。「我不反對與其他國家合作，但必須在平等、合理、互惠的條件下」，政治人物要有韌性、抗壓。

針對台捷對抗威權、強化韌性的合作，韋德齊說明，一是要透過合作、加深韌性提升共同安全，確保台灣在世界並不孤單。二是加深競爭力，透過技術交流、深化貿易關係，提供公民互信感。第三是市場多元化。

韋德齊進一步表示，捷克與台灣在這3方面合作已有穩定基礎，台灣有很多能提供給捷克，包括技術、晶片等，台灣也可受惠於歐洲，並共同捍衛國際秩序。

被問及雙邊合作是否包括無人機，韋德齊表示，軍事合作不屬於他的職權，此行也沒有談及無人機話題，但台灣與捷克在無人機確實有合作潛力。

韋德齊 捷克 林佳龍

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