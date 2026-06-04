林佳龍籲公開記念六四事件：願真相不被遺忘 民主自由持續傳承

4日為六四天安門事件三十七周年，外交部長林佳龍透過社群平台表示，「今天是六月四日，我們需要公開紀念它。」他說，紀念六四不是為了延續仇恨，而是為了守護真相，為了讓下一代知道，自由從來不是理所當然。

林佳龍指出，三十七年前，天安門廣場上的槍聲，澆熄了中國人民爭取民主自由的火苗；幾乎在同一個時代，台灣追求自由民主的力量，則在野百合學運後逐步開花結果。「從此，中國與台灣走向了不同的道路。」林佳龍說，六四這段歷史與真相，也是他們這一代學運參與者共同面對的時代提問。「當年在不同土地上的年輕人，都曾相信人民可以用理想、勇氣與行動改變國家；但歷史給了不同的答案，也讓人更加理解民主的珍貴與脆弱。」

林佳龍說，多年以前，他與王丹及海內外一些友人共同發起「華人民主書院」，希望集結有志於在華人社群中推動民主的朋友，讓自由、民主、人權與法治的理念，能在華人世界蓬勃發展，其中也包括中國。4日，華人民主書院也再次舉辦紀念六四的活動。

林佳龍指出，這些年來，世人親眼見證香港如何陷落，許多志同道合的朋友，或身陷囹圄，或被迫流亡海外。他表示，香港的經驗提醒我們，民主自由不能只寄望於統治者的善意，更需要制度保障與人民持續守護。他強調，「沒有主權作為後盾，民主自由可能在一夕之間遭到侵蝕；沒有民主作為基礎，所謂和平也可能只是威權陰影下的沉默與集體馴服。」

林佳龍表示，37年後的今天，中國威權擴張的企圖越來越強烈。他說，中國除了透過言論管制與維穩手段，繼續壓迫自己的人民，更以長臂管轄、跨境鎮壓與資訊操作，壓迫海外民主人士，甚至利用民主社會的開放與自由，反過來攻擊與削弱民主，擴散威權主義的敘事與價值觀。

「這正是為什麼，我們更需要公開紀念六四。」林佳龍強調，台灣曾走過威權，也曾由一代又一代青年接力推開民主的大門，更理解自由的可貴。台灣有責任與所有仍在追求自由的人站在一起，成為國際民主陣營中堅定且溫暖的力量。

林佳龍最後表示，民主需要記憶，自由需要勇氣，「願真相不被遺忘，願民主與自由的火苗，在記憶中延續，也在一代又一代人的守護下繼續傳承。」