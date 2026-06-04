租金補貼「中央請客、地方付錢」…蔣萬安：財政沉重負擔 已發文中央

內政部國土署評估，2022年提出的租金補貼經費將回歸中央、地方共同分擔。北市議員李柏毅今天總質詢時詢問，此舉是「中央請客、地方付錢」，甚至會排擠到地方的經費運用。北市長蔣萬安回應，若地方分擔，初估北市要19億元，屆時會造成北市府財政負擔。

李柏毅質詢，中央在2022年提出租金補貼，本來就知道今年就會結束，不過，內政部近期拋出2027年計畫將回歸，且是中央和地方共同分擔補貼經費機制。他雖然贊成這項計畫，畢竟北市很多民眾能申請、照顧許多家庭，但是中央是否有提前和地方政府溝通分攤補貼？

他認為，此舉不外乎就是中央請客、北市付錢，如果無法拒絕中央這項計畫，會不會排擠到北市其他預算的運用？

都發局長簡瑟芳回應，當時中央有請地方政府一同開會，會中告知大家要依照地方財力去負擔經費，北市預估要負擔4成。

蔣萬安說，北市如果要負擔4成經費，初估要19億元，將造成台北市府的沉重負擔，也會有排擠的狀況，不只是台北市，高雄、台南等其他縣市也表達希望中央考量地方財政穩定，希望中央回歸到2022年的機制。

蔣萬安也說，已發文給中央，希望能持續溝通。