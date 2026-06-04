監委調查報告 揭威權陰影「安全室」、「人二系統」侵害憲政體制

監察委員范巽綠今天表示，原彰化縣田尾國小教師潘松帶案調查完畢，監察院揭露威權時期「安全室」及「人二系統」保防及監控機制對社會之影響及憲政體制之侵害，並函請行政院推動轉型正義會報研議納入國家轉型正義教育行動綱領，建構奠基於法治與人權的歷史記憶。

范巽綠今天在「監察委員調查威權統治時期保防室記者會」中表示，調查潘松帶曾於民國75年間，向時任教育部部長李煥反映彰化縣政府「論語教學實驗」不當，嗣遭該府「人二室」以越級陳情為由予以懲處，致疑未能獲得考績獎金及優良教師獎勵等情。

范巽綠指出，本案雖緣於單一教師之陳情，然背後凸顯出威權統治時期「安全室」及「人二系統」對憲政體制、基本人權及民主政治發展侵害之深遠影響。

范巽綠說，從「安全室」到「人二室」的保防系統，直到民國80年5月1日終止動員戡亂後，行政院始函文正式廢止「人二室」。「人二系統」透過布建「保密員」與「防諜員」，構成安全監控網。其中「保密員」由各機關公開指定，「防諜員」則以秘密方式指派。據前促轉會及學者研究指出，將一般員工轉化為保防工作人員之制度，產生「紀律不良」、「專業不足」及「破壞人際信任」等諸多流弊。

針對海外學人之安全查核及監控，范巽綠說，作為能否聘任與入境的依據，以及負責定期清查各機關已聘用的歸國學人，由情治機關確認當事人是否涉嫌；此為「海光專案」，並且每周召開一次會報，由調查局副局長主持，總政治作戰部及警備總部等機關與會，協力有關機關學校執行安全工作，於民國76年至民國84年期間，基於保密需求更名為「維民專案」，主要查核對象聚焦於中共滲透、暴力台獨及特定外籍人士。

范巽綠強調，轉型正義的過程中，為使社會達成真正的和解，亟需政府與民間就「國家轉型正義教育行動綱領」目標持續努力，建構奠基於法治與人權的歷史記憶，守護台灣民主轉型的珍貴成果。